Понедельник, 31 Июля 2023 13:02

АрмИнфо. Перед зданием представительства Международного комитета Красного Креста в Ереване 31 июля проходит акция, участники которой требуют от данной структуры незамедлительного возвращения похищенного 29 июля азербайджанцами 68-летнего Вагифа Хачатряна.

В беседе с журналистами дочь Вагифа Хачатряна, уроженка Арцаха Вера Хачатрян, которая в последние три года по причине того, что стала вынужденной переселенкой из Кашатагского района Нагорного Карабаха, проживает в Джермуке, сообщила, что по ту сторону от моста через реку Акари она из всех членов семьи в Армении осталась одна, братья и сестры, мать, все родные и близкие находятся в Арцахе. <Вся моя надежда на возвращение отца - это вы, каждый из вас. Прошу вас не оставлять меня одну в этой боли. Вагиф Хачатрян является образом всего армянского народа, и я прошу Вас быть рядом со мной в вопросе возвращения отца>, - сказала дочь похищенного.

Она напомнила, что Вагиф Хачатрян 29 июля должен был быть перемещен при содействии и в сопровождении представителей МККК в одну из клиник Армении для проведения срочной операции на сердце. <Его сопровождала моя сестра. Когда подъехали к мосту Акари, азербайджанцы начали проверять паспорта. Когда они забрали паспорт отца, обратно его не вернули. Сказали, что необходимо пройти в отдельную комнату, в которой Хачатряна осмотрел бы врач. После этого отца забрали>, - отметила Вера Хачатрян, добавив, что были и другие больные, которых пропустили, но отца похитили. Она отметила, что до сих пор нет никакой связи с отцом, как нет и никакой информации. Позже сообщили, что отец находится в больнице в Баку.

Вера Хачатрян опровергла сообщения о том, что Вагиф Хачатрян являлся водителем экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна. <Это ложь, и я прошу не использовать имя отца, отличающегося взвешенностью, в каких-то иных целях>, - сказала Вера Хачатрян.

Отметим, что 68-летний житель Арцаха Вагиф Хачатрян 29 июля был похищен и незаконно задержан Азербайджаном на незаконно установленном КПП в Лачинском коридоре. Представители Международного комитета Красного Креста в тот же день навестили его. <С ним встретились наши представители, в том числе врач. Пациенту была предоставлена возможность связаться с семьей>, - сообщает в МККК.

В связи с инцидентом с заявлением выступило и Министерство иностранных дел Арцаха, в котором говорится, что 29 июля 68-летний гражданин Республики Арцах, которого в сопровождении Международного Комитета Красного Креста перевозили в Ереван для прохождения лечения, был похищен представителями Азербайджана на незаконно установленном пропускном пункте в Лачинском коридоре. <Проезд гражданина Арцаха был заранее согласован при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Незаконное задержание гражданина Арцаха, находящегося под защитой международного гуманитарного права и мандата Международного Комитета Красного Креста, является вопиющим нарушением Международного гуманитарного права и прав человека, положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, юридически обязательных решений Международного суда ООН и ЕСПЧ, наглядно демонстрирует намерения азербайджанской стороны относительно народа Арцаха. Очевидно, что в случае реализации политики Азербайджана по принудительному подчинению Арцаха, которую Баку представляет международному сообществу в качестве своего плана урегулирования, похищения людей, незаконные задержания, внесудебные расправы, насильственные исчезновения и другие массовые нарушения прав армян Арцаха станут повсеместным явлением. Получив контроль над гражданами Арцаха, азербайджанская сторона не упустит возможность подвергать их незаконным задержаниям, пыткам, лишать их жизни или нарушать их права человека любым другим способом. В случае попадания под контроль Азербайджана армяне Арцаха практически не имеют шанса на выживание и достойное обращение. Жертвами именно этой нечеловеческой политики Азербайджана стали 38 мирных граждан Арцаха, попавших под контроль азербайджанских военнослужащих в ходе агрессии против Арцаха в 2020 году. Все они были подвергнуты пыткам и жестоко убиты. Еще трое мирных граждан, а также трое полицейских и 21 военнослужащий Республики Арцах были убиты азербайджанской стороной после войны и подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Похищение гражданского лица является очередным примером государственной политики Азербайджана по широкомасштабным и систематическим нарушениям прав жителей Арцаха и прямым следствием установления незаконного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, который стал инструментом политики запугивания армян Арцаха, ущемления их прав и достоинства, а также оправданием для совершения военных преступлений. В течение почти 8 месяцев подвергая народ Арцаха голоду и другим лишениям, преднамеренно и произвольно лишив его права на получение гуманитарной помощи, азербайджанская сторона теперь уже приступила к преследованию находящихся в уязвимом положении граждан Арцаха на индивидуальном уровне. Требуем от вовлеченных международных акторов, в том числе МККК, принять срочные и действенные меры, чтобы немедленно освободить и вернуть на родину похищенного гражданина и положить конец преступлениям против человечности, совершаемым Азербайджаном против граждан Арцаха, а также предотвратить превращение этих правонарушений в преступление геноцида.

Считаем необходимым консолидацию усилий всех вовлеченных акторов для полного и безоговорочного прекращения блокады, обеспечения долгосрочного международного механизма защиты прав и безопасности народа Арцаха от геноцидальной политики Азербайджана. Настаиваем, чтобы вопрос продолжающейся уже почти 8 месяцев незаконной блокады, осуществляемой в рамках государственной политики Азербайджана по уничтожению народа Арцаха как такового, был незамедлительно рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН. Обращаемся к Международному Комитету Красного Креста как к единственной международной организации, присутствующей на месте и наделенной соответствующим международным мандатом, с настоятельным призывом выразить свою публичную позицию и представить международному сообществу и, в первую очередь, странам - членам Совета Безопасности ООН подробную фактическую и юридическую информацию относительно ситуации в Арцахе и действий Азербайджана>, - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Арцаха.