Понедельник, 31 Июля 2023 12:59

АрмИнфо. Суд первичной инстанции Еревана на заседании 31 июля удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры РА об аресте бизнесмена А.П. - фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле Армена Смбатяна и его сына - главного дирижера Государственного симфонического оркестра Сергея Смбатяна. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Согласно сообщению надзорного органа, бизнесмен помещен под стражу на срок в два месяца. 29 июля отец и сын Смбатяны были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов. 30 июля решением суда оба были арестованы сроком на два месяца.

Бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян, а также предприниматель А.П задержаны по подозрению в мошенничестве. В рамках уголовного производства установлено, что посол РА А.С., его сын, дирижер С.С. и предприниматель А.П. представили в 2012 году правительству Армении фиктивную инвестиционную программу для строительства многофункционального комплекса "Мир книги" стоимостью в 800 млн драмов и мошенническим путем присвоили предоставленный в безвозмездное пользование ГНКО "Ереванская средняя музыкальная школа им. П. Чайковского" земельный участок площадью 300 кв. м стоимостью 166 млн 103 тысяч драмов. В частности, А.С под предлогом неосуществления деловой деятельности его сыном С.С., уговорил своего родственника Х.А. основать для С.С. ООО "Сохосентр", после чего Х.А. 17 февраля 2012 года вместе с родственником занимающей должность министра культуры А.П. неким Г.Д. основали компанию "Сохосентр". Через 4 дня после этого, 21 февраля 2012 года, со стороны директора компании Н.К мэру Еревана был представлен инвестиционный проект, согласно которому для строительства многофункционального комплекса "Мир книги" предлагалось предоставить ООО "Сохосентр" земельный участок площадью 300 кв. м на ул. Кохбаци. Компания обязалась кроме строительства многофункционального центра "Мир книги" в рамках инвестиционной программы на 800 млн драмов осуществить также работы по застройке дополнительной площади для улучшения условий ГНКО "Ереванская средняя музыкальная школа им. П. Чайковского". Мэр Еревана направил предложенную инвестиционную программу министру культуры Армении А.П, которая в ответ, зная об использовании компанией "Сохосентр" земельного участка не в учебных целях и реальном намерении построить на этом месте многофункциональное здание, не возражала против предложенной инвестиционной программы. Свое согласие на указанную программу дал также директор музыкальной школы имени Чайковского М.К., который является братом директора компании "Сохосентр" Н.К.

В результате, решением правительства Армении от 26 июля 2012 года вышеуказанная программа была утверждена. Согласно решению правительства, министр культуры А.П была уполномочена для передачи права собственности на земельный участок и котельную и обеспечения обязательств по строительству многофункционального комплекса "Мир книги" заключить договор займа. Затем министр культуры Армении А.П., использовав свои служебные обязанности, 3 декабря 2012 года заключила с ООО "Сохосентр" договора об отчуждении имущества и залоге, умышленно не включив в них установленное правительством главное инвестиционное обязательство - выполнение обязательства в размере 800 млн. драмов, установленного инвестиционной программой по строительству многофункционального комплекса "Мир книги", в результате чего государству причинен имущественный ущерб в размере 966 млн 103 тысяч драмов.

Решением надзорного прокурора А.С. предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере, С.С. - в мошенничестве в особо крупном размере и А.П. - в мошенничестве в особо крупном размере.