Понедельник, 31 Июля 2023 10:33

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил письмо ведущему специалисту в области международного права, бывшему главному прокурору Международного уголовного суда, преподавателю Гарвардского и Йельского университетов Луису Морено Окампо, в котором содержится просьба предоставить экспертное мнение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида. Об этом сообщает пресс-служба главы арцахского государства.

В письме, в частности, говорится: <Как президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) я прошу высказать Ваше экспертное мнение о нынешнем положении 120 000 армян в Нагорном Карабахе. Учитывая Ваш опыт работы в качестве главного прокурора Международного уголовного суда (2003- 2012 гг.), в частности дело о выдаче ордера на арест президента Судана за совершенный геноцид, для нас представляет крайне ценно Ваше мнение и информация, которую Вы могли бы предоставить нам. Мы хотели бы узнать Ваше мнение по следующим трем вопросам: а) Можно ли считать блокаду нашего народа со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года, и особенно блокирование поставок всех видов гуманитарной помощи в Нагорный Карабах с 15 июня 2023 года, преступлением геноцида?

б) Обладает ли Международный уголовный суд юрисдикцией в отношении этого вопроса?

в) Кто может нести личную ответственность за это преступление? Пожалуйста, рассматривайте это письмо как срочную просьбу ввиду ухудшения гуманитарной ситуации и проблем безопасности в нашей стране и постоянно увеличивающихся страданий моего народа. Я прилагаю документ, содержащий соответствующие данные>.