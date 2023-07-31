Понедельник, 31 Июля 2023 10:32

АрмИнфо. Каждый гражданин Армении должен осознавать, что 120 тысяч армян, находящихся в блокаде в Арцахе, защищают не только честь и достоинство всего армянского народа, но прежде всего безопасность Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор движения <Мать Армения>, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Андраник Теванян.

Согласно его записи, формула премьер-министра РА Никола Пашиняна <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению, и будет мир> является блефом и направлена в первую очередь против Армении. <Сдача Арцаха не обеспечит мира и не станет гарантией для 29800 кв километров страны, но поставит под вопрос территориальную целостность и существование РА в целом>, - отметил Теванян.

Он добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев этого не скрывает, поэтому и не вносят конкретики по картам. <Аппетит Баку к Армении открылся в результате нелегитимной политики Никола Пашиняна. Лачинский коридор был закрыт в 2022 году в результате соглашения, зафиксированного в Праге 6 октября 2022 года. Статус Лачинского коридора, закрепленный трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, был отменен при активном участии Никола Пашиняна. Правильная диагностика ситуации очень важна для целенаправленного таргетинга, внутриполитической борьбы и понимания поведения внешних игроков>, - подчеркнул депутат НС РА.