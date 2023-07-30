Воскресенье, 30 Июля 2023 00:42

АрмИнфо. МИД Армении выступл с заявлением. В нем говорится: "29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, имеющий серьезные проблемы со здоровьем и направляющийся из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении МККК с целью лечения, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана у незаконно установленного в Лачинском коридоре КПП и увезен в неизвестном направлении без каких-либо вразумительных объяснений.

Считаем необходимым подчеркнуть, что МККК заранее предоставляет сторонам списки перемещаемых пациентов и осуществляет их перемещение только после согласования. Непосредственно после похищения Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала заявление, полное ложных нарративов и обвинений, что свидетельствует о том, что эта операция была детально спланирована заранее. Более того, в заявлении содержится открытая угроза применения того же подхода к остальным жителям Нагорного Карабаха.

Подобное поведение Азербайджана является вопиющим нарушением международного гуманитарного права: похищение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права и МККК, невозможно оценить иначе, как военное преступление. Оно также нацелено на полное блокирование деятельности МККК в Нагорном Карабахе в то время, как Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор и в целом препятствует доступу в Нагорный Карабах иных гуманитарных организаций.

Примечательно, что эта операция азербайджанских властей является фактической реализацией постоянно звучащих угроз, а также заявления, сделанного главой государства 28 мая о том, что “КПП в Лачинском коридоре станет уроком для армян Нагорного Карабаха и что они явятся склонив голову”. Об этом армянская сторона неоднократно предупреждала международных партнеров, призывая их осудить это и другие подобные заявления. Этой операцией Азербайджан непосредственно демонстрирует, что уже давно озвучиваемые Арменией опасения отражают всю серьезность и безотлагательность существующих рисков этнических чисток.

Более того, этот образ действия Азербайджана в очередной раз демонстрирует несостоятельность доводов азербайджанской стороны в неосуществлении возврата незаконно удерживаемых в Баку после 44-дневной войны армянских военнопленных, гражданских лиц, а также военнослужащих, похищенных с суверенной территории Республики Армении 26 мая с.г., и заведения против них фиктивных судебных дел.

Этот произвол, осуществляемый параллельно с полным блокированием Лачинского коридора и отказом решать вопросы прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, направлен на запугивание населения Нагорного Карабаха и в очередной раз серьезно ставит под сомнение возможность не только обеспечения минимальных прав народа Нагорного Карабаха при отсутствии международной вовлеченности, но и реализации права на жизнь.

Мы считаем неприемлемым и предосудительным сегодняшнюю преступную операцию Азербайджана, а также продолжающуюся блокаду Лачинского коридора. Мы ожидаем единых и четких шагов международного сообщества, в том числе применения имеющегося инструментария с целью восстановления беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, обеспечения деятельности международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе и обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах.