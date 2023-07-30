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АрмИнфо. Новый посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи 28 июля посетил Мемориальный комплекс "Цицернакаберд", и почтил память жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Об этом сообщает Посольство Франции в Армении.
Согласно источнику, Посол возложил венок и цветы к Вечному огня, после чего посетил музей- институт Геноцида армян.
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
|Академгородок может быть возведен в 17 квартале Еревана
|Телеведущие авторитетной швейцарской передачи: В западных СМИ никто не говорит об Арцахе
|Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»
|В посольстве России в Армении выступили с разъяснениями в связи с ситуацией вокруг рейса Ереван-Вена авиакомпании "WizzAir"
|Замглавы МИД РА: Грузовики с гумгрузом в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании Кашатагского коридора
|Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> представят в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генпрокуратура сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром
|Роберт Гукасян: Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире
|Обсуждены вопросы налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между Туркменистаном и Арменией
|Cпикер парламента Арцаха подает в отставку
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха
|Делегация аккредитованных в Армении послов направляется в Корнидзор
|Эксперт: Когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство"?
|Сурен Папикян: В ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих ВС РА
|Постпред Армении обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на стремительно обостряющийся гумкризис в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS-сигналов гражданской авиации
|Заместитель постпреда Арцаха в Армении: С начала блокады Арцаха в Республику было поставлено 1 296 тонн гуманитарной помощи
|Экс-глава Минюста Армении: Интеграция подразумевает не только раздачу сахара, фасоли и муки, а бесплатный сыр сами знаете, где бывает!
|Нидерланды, Испания и США призвали разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|Пашинян с однопартийцами обсудил предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана
|Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям
|Глава МИД Арцаха и советник мэра Парижа обсудили тяжелейшую гумситуацию в Арцахе из-за вражеских действий
|В Степанакерте назвали ложным нарративом попытки увязать азербайджано-карабахский конфликт с проблемой обеспечения прав нацменьшинств
|В Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный Карабах
|Франция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Глава МИД Армении прокомментировал заявление Лаврова о возможности возвращения так называемых азербайджанских беженцев в РА
|Патрик Карам: В Арцахе осуществляется геноцид, молчание международного сообщества преступно
|Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана, Tаджикистана и Узбекистана
|Парламент Арцаха призвал страны-члены ООН признать независимость Нагорно- Карабахской Республики
|Спикер НС РА: Азербайджан на протяжении долгих месяцев обманывал международное сообщество о ситуации в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Самвел Минасян назначен командующим территориальной обороной и резервными силами
|Осканян: Заселение азербайджанцев на территории Армении приведет к их деарменизации
|В Ереване в третий раз пройдет Международный летний фестиваль современного танца SUMMEET
|Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора
|Европейские дипломаты и парламентарии поддержали заявление Жозепа Боррелля по ситуации вокруг Арцаха
|Попытки решить проблемы со СМИ в судебном порядке направлены на их притеснение - Комитет в защиту слова
|Общественные организации насильственно перемещенных жителей Арцаха раскритиковали заявление Лаврова по итогам встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов в Москве
|Левон Тер-Петросян отреагировал на выпады Пашиняна в адрес арцахцев: Еще большой вопрос, кто кому больше дал - Армения Карабаху или Карабах Армении
|В этом году "ТАРАЗфест" пройдёт в музее -заповеднике "Звартноц"
|Военнослужащий ВС Армении погиб при невыясненных обстоятельствах
|В ЕС выразили обеспокоенность блокадой Арцаха и призвали Азербайджан разблокировать Кашатагский коридор
|Политолог: в Армении необходимо сформировать государство, которое будет готово нанести врагу разрушительный удар
|Эдмон Марукян опровергает утверждения помощника президента Азербайджана по поводу коридора Агдам-Степанакерт
|Адвокаты Армении и Арцаха призвали международное сообщество оказать давление на Азербайджан во избежание гумкатастрофы в Арцахе
|Аветик Чалабян: мы неуклонно приближаемся к цели первой фазы инициативы <Айакве>
|Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023" в Беларуси
|В Европе раскритиковали позицию Борреля по ситуации вокруг Арцаха
|Американский конгрессмен призвал Госдеп США остановить этническую чистку в Арцахе
|Ереван ждет позитивной реакции со стороны РМК и Баку для проезда гумгруза в Нагорный Карабах - Пашинян
|В ходе блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб в размере около 429 млн долларов
|Парламент Арцаха обсудит поправки в законе <О регламенте НС> на фоне слухов об отставке спикера НС Нагорного Карабаха
|Экс-министр обороны РА примет участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств войны в Арцахе
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