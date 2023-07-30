Воскресенье, 30 Июля 2023 00:17

АрмИнфо. Новый посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи 28 июля посетил Мемориальный комплекс "Цицернакаберд", и почтил память жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Об этом сообщает Посольство Франции в Армении.

Согласно источнику, Посол возложил венок и цветы к Вечному огня, после чего посетил музей- институт Геноцида армян.