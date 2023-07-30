Воскресенье, 30 Июля 2023 00:16

АрмИнфо. Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в Армению для лечения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил госминистр Арцаха Гурген Нерсисян. На данный момент, по его словам, представитель МККК находится с нашим гражданином, однако переговоры пока не дали результатов "Ждем новой информации", - сообщил он.

Нерсисян сообщил, что граждане Арцаха, перевозимые той же колонной, в сопровождении представителя МККК из города Гориса были переведены в городское медицинское учреждение, а колонна возвращавшихся в Арцах граждан, лечившихся в Армении, была отменена.

"Примечательно, что Азербайджан всегда пытался всячески воспрепятствовать процессу перевозки больных в Армению даже посредством МККК и каждый раз выдвигал перед Комитетом новые условия. А это был очередной шаг для того, чтобы вызвать беспокоцство при проезде через Лачинский коридор даже для лечения", - заметил госминистр.

Он заявил, что все происходящее является последствием признания властями Армении территориальной целостности Азербайджана, ненадлежащего осуждения длящегося месяцами преступления против арцахского народа, и практически бездействия международного сообщества. "Армянский народ, я снова и снова кричу, просыпайтесь, воспрепятствуйте всему этому", - отмечено в заявлении госминистра.-