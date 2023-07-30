Воскресенье, 30 Июля 2023 00:14

АрмИнфо. В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а. Об этом всемирно известный рэпер сообщил на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/p/CvQQyXOO25g/).

Концерт пройдет 23 сентября на стадионе Раздан в Ереване при поддержке правительства Армении.

Отметим, что Келвин Кордозар Бродус-младший, больше известный под псевдонимами Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg и Snoop Lion - американский рэпер, автор песен, продюсер и актёр, который родился в 20 октября 1971 года в Калифорнии.

Snoop Dogg начал свою музыкальную карьеру в 1992 году после знакомства с рэпером и продюсером Dr. Dre. В том же году Dr. Dre выпускает свой дебютный сольный сингл Deep Cover и альбом The Chronic, в записи которых принял участие Snoop Dogg. В 1993 году Snoop Dogg выпускает свой дебютный альбом Doggystyle на лейбле Dr. Dre - Death Row Records, который дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и через год стал 4 раза платиновым. В 1995 году основал свою звукозаписывающую студию, а через год выпустил альбом, посвященный памяти Тупака Шакура. На сегодняшний день его альбомы и синглы разошлись в мире тиражом 20 млн копий. Кроме того, Snoop Dogg снялся в некоторых кинолентах, среди них - <Убойная парочка: Старски и Хатч>, <Детектив Монк> и <Большой выстрел>.