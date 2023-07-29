Суббота, 29 Июля 2023 12:25

АрмИнфо.Академический город может быть возведен в Ереване на одном из земельных участок 17-го квартала административного района Ачапняк . Об этом было заявлено в ходе встречи с Комитете градостроительства РА с участием председателя Комитета градостроительства Армена Гуларяна, директора фонда <Академический город> Армена Симоняна, юриста Фонда Татев Даниелян, ректора Национального университета архитектуры и строительства Армении Егиазара Варданяна.

Ответственные лица Комитета выразили готовность в рамках полномочий оказать всяческое содействие команде, осуществляющей программу, и с целью быстрой организации работ предоставить немецкой проектной компании gmp Archidekten разработанные при координации Комитета градостроительные программные документы, информацию о законодательстве, регулирующем градостроительные процессы, градостроительных нормах, касающихся рассматриваемых территорий.

Национальный университет архитектуры и строительства Армении также участвует в проекте создания Аадемического городка , как организация, поддерживающая выполнение работ. На встрече участники обсудили ход инженерно-геологических, геодезических работ, выполняемых университетом.

Все собранные данные будут переданы немецкой компании, участвующей в проекте разработке генерального плана участка, рассматриваемой для Академгородка.