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 Суббота, 29 Июля 2023 00:18

Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»

Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»

АрмИнфо.29-ого июля стартует Премьер-лига Армении, в рамках которой Федерация футбола Армении и IDBank будут сотрудничать в новом формате.

 

Как известно, IDBank является генеральным спонсором Федерации футбола Армении. Организации расширяют сферу сотрудничества: ФФА и IDBank договорились о сотрудничестве также в рамках Премьер-лиги Армении. Таким образом, Премьер-лига Армении в предстоящем сезоне будет носить название «Премьер-лига IDBank».

 

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян отметил: «Мы сотрудничаем с IDBank-ом уже несколько месяцев. Сейчас мы расширяем сферу сотрудничества. Уверен, что вместе мы сможем способствовать повышению интереса к Премьер-лиге и развитию клубного футбола Армении».

 

По словам Председателя Правления IDBank-а Мгера Абрамяна, они надеются, что сотрудничество между IDBank-ом и ФФА будет способствовать росту интереса к футболу среди населения и повышению узнаваемости армянского футбола на международной арене. «Мы рады, что за время нашего сотрудничества наши ребята одержали мощные победы. Надеемся, что и этот чемпионат пройдет успешно, а наши команды добьются еще больших успехов», - отмечает Мгер Абраамян.

 

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