Пятница, 28 Июля 2023 17:49

АрмИнфо. По причине неисправности самолета 27 июля произошла задержка рейса W4 2892 авиакомпании "WizzAir" по маршруту Ереван - Вена, в результате чего около ста российских граждан были выведены из транзитной зоны международного аэропорта "Звартноц" г.Ереван.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в РА, в ответ на многочисленные обращения СМИ относительно ситуации с российскими гражданами, следовавшими рейсом авиакомпании "WizzAir" по маршруту Ереван - Вена.

"Сразу после получения информации о произошедшем инциденте Посольством были предприняты меры по урегулированию сложившейся ситуации. Сотрудник Консульского отдела дипмисии выехал в аэропорт для оказания возможного содействия росгражданам.

Во взаимодействии с Посольством России в Будапеште был установлен контакт с центральным офисом авиакомпании "WizzAir". Перевозчик сообщил о том, что для пассажиров рейса организовано экстренное заселение в одну из гостиниц Еревана и трансфер от аэропорта до гостиницы. В настоящее время отправление указанного рейса запланировано на 19:05 28 июля с.г.

Посольство России в Ереване продолжает держать ситуацию на контроле",- говорится в заявлении дипмиссии РФ в РА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы вышеуказанный перевозчик отказался перевести 100 граждан РФ в Австрию, и они без еды и ночлега застряли в ереванском аэропорту "Звартноц".