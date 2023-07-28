Пятница, 28 Июля 2023 17:47

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 28 июля в Сюникской области в ходе встречи с аккредитованными в Армении дипломатами, который прибыли туда для ознакомления с ситуацией вокруг Кашатагского (Лачиснкого) коридора, отметил, что кризис вокруг Арцаха продолжает усугубляться.

"Сегодня вы имели возможность сами убедиться в невозможности бесперебойного прохождения гуманитарных грузов через Кашатагский коридор. 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха уже более 220 дней, в частности с 12 декабря 2022 года находятся в фактической блокаде. Это сопровождается серьезными гуманитарными проблемами.

Уже несколько месяцев Азербайджан прерывает подачу электроэнергии и газа в Нагорный Карабах, что вызвало там серьезные проблемы. Кроме того, в Арцахе давно ощущается серьезная нехватка продовольствия и медикаментов. В настоящее время в Нагорном Карабахе нарушаются буквально все права, которые должны быть у людей, начиная с права на жизнь, права на образование, получение медпомощи до права на свободное передвижение. Трудно представить, что такая ситуация может существовать в 21 веке. Трудно представить, что в таком случае международное сообщество не объединит свои усилия, чтобы попытаться решить гуманитарный кризис, который с каждым часом обостряется в Нагорном Карабахе", - сказал замглавы МИД.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что прошедшие 7 месяцев четко продемонстрировали, что Азербайджан не только не прислушивается к международным призывам открыть коридор, но и проявляет исключительное неуважение к решениям, Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, об обязательстве Азербайджана обеспечить двустороннее беспрепятственное движение людей, автомобилей и грузов по Кашатагскому коридору, в соответствии с обязательствами по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, под которым стоит подпись и президента АР.

По его словам, присланные Арменией грузовики с гуманитарным грузом, которые стоят сейчас в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании этого коридора.

"Вы видели и ознакомились с заявлениями, сделанными руководством Азербайджана в последние дни, которые очень сложно назвать конструктивными. На самом деле заявления руководства Азербайджана и действия, которые мы видим, свидетельствуют о явной тенденции к созданию несовместимых с жизнью людей, проживающих в Нагорном Карабахе, что, в свою очередь, приведет к этническим чисткам. Я думаю, что это не может быть приемлемым для цивилизованного общества в 21 веке. Надеюсь, что вы четко донесете все, что вы здесь увидели, до ваших столиц, и мы надеемся, что все столицы выступят с соответствующими заявлениями и действиями, которые позволят нам разблокировать и открыть Кашатагский коридор как можно скорее", - добавил замглавы МИД РА.

Позже в беседе с журналистами, Костанян также отметил, что Ереван продолжит информировать своих партнеров о ситуации и работать, чтобы в конечном итоге Азербайджан выполнил взятые на себя на международном уровне обязательства. "Дополнительное давление наших международных партнеров на Азербайджан очень важно. Заявлений недостаточно, необходимо, чтобы международное сообщество выступило единым фронтом и предприняло четкие шаги, которые позволят обеспечить бесперебойный проход людей и грузов по Кашатагскому коридору", - резюмировал Костанян.

Отметим, что в состав дипломатической делегации вошли послы и диппредставители 17 стран. В частности, Сербии, Швейцарии, Украины, Франции, Великобритании, Беларуси, Ирана, Болгарии Российской Федерации, США, Литвы, Польши, Ирака, Индии, Румынии, Италии и Испании.

В посольстве США в Армении сообщили, что исполняющий обязанности заместителя посла Джон Алело находился сегодня в Сюнике вместе с представителями дипломатического корпуса, где узнал от вынужденных переселенцев и руководителей регионов о лишениях, вызванных продолжающейся блокадой Кашатагского коридора.

"Мы повторяем призыв госсекретаря Блинкена о незамедлительном открытии Лачинского коридора для частных и коммерческих перевозок", - подчеркнули в посольстве США в РА.

Отметим, что 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который стоит в приграничной зоне близ Корнидзора. "Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо", - сказал на последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Кашатагский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Кашатагском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миров, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. Все это происходит на фоне молчания и бездействия цивилизованного мира.