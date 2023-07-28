Пятница, 28 Июля 2023 17:45

АрмИнфо. Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> (в трех действиях) представят на сцене Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Государство направило 50 млн. драмов на финансирование оперного представления. <Турандот> в Ереване - это результат творческого сотрудничества Театра оперы и балета с заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения, главным режиссером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеславом Стародубцевым, а также главным дизайнером Приморской сцены Мариинского театра Санкт-Петербурга Петром Окуневым и <Домом моды Габаджян>.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступит Карен Дургарян. <Турандот> - одно из самых ярких произведений, которое впервые пополнит богатый репертуар Национального театра оперы и балета Армении. В спектакле участвуют как известные, так и молодые солисты театра, Театральный хор, Симфонический оркестр.