Пятница, 28 Июля 2023 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25/20-45/12 и частные дома 35/5-37/51 на улице Ачаряна; жилые дома 55/5-188/17 и частные дома 49/2-127/7 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-108 на 17-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Мусалер;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 , села Какавадзор, Агаракаван, Диан, Отеван и прилегающие территории;

в Араратской области:

11:30-13:30 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Ариндж;

11:00-16:00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван и Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини Артадракан база”, ООО “Ди-ви Эйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:30-14:30 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Кармраван, Ашоцк, Красар, Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет, Тавшут в Ашоцком регионе; больница “Тирамайр Нареки” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцке.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 28 на улице Манташяна, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11:30-13:15 частично село Аревашат;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра.