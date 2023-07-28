Пятница, 28 Июля 2023 17:17

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром Еревана.

Как говорится в заявлении Генпрокуратуры РА, должностные лица мэрии Еревана, в нарушение закона, 23 ноября 2012 года передали Р. А. в собственность земельный участок общественного значения площадью 192 квадратных метра, расположенного в парке имени Комитаса. Меж тем земля не подлежала приватизации, и тем самым законным интересам государства (общества) был причинен значительный ущерб.

В частности, согласно источнику, решением мэра Еревана от 15 апреля 2004 года земельный участок площадью 192 квадратных метра, расположенный по адресу Аршакуняц 28/11, был включен в список ограничений статьи 60 Земельного кодекса РА (земель, не подлежащих отчуждению), однако впоследствии, без изменения его целевого назначения и эксплуатационного значения, решением мэра г. Еревана от 29 октября 2012 года участок был отчужден гражданину Р.А. путем прямой продажи.

В ведомстве напомнили, что согласно генеральному плану города Еревана, утвержденному решением правительства от 15 декабря 2005 года, указанный земельный участок площадью 192 квадратных метра находится в зеленой зоне.

Принимая во внимание, что в ходе расследования был выявлен случай предположительного совершения преступления должностными лицами мэрии Еревана, 18 июля 2023 года прокурор представил сообщение о преступлении в Антикоррупционный комитет.

21 июля 2023 г. Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 308 УК РА от 18 апреля 2003 г. (злоупотребление должностными полномочиями). 26 июля 2023 года прокуратура административного района Шенгавит обратилась с иском в Административный суд Республики Армения относительно ходатайства об отмене решения мэра Еревана от 29 октября 2012 года и его последствиях.

Напомним, что мэром Еревана с 15 ноября 2011 по 9 июля 2018 года являлся Тарон Маргарян (ныне депутат НС от фракции <Честь имею>.