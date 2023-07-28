Пятница, 28 Июля 2023 16:21

АрмИнфо.28 июля 2023 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения М.Аязова и Вице-президента Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карена Иванова.

В начале встречи К.Иванов проинформировал Посла об итогах недавнего делового визита делегации Торгово-промышленной палаты Армении в Туркменистан.

В ходе данного визита он сообщил, что экспортные возможности Туркменистана по некоторым направлениям изучены при содействии Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В настоящее время между Туркменистаном и Арменией были заключены контракты по закупы запасных частей автомобилей и текстиля.

В ходе беседы собеседники затронули вопросы транспортно-логистической инфраструктуры и налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между двумя странами.

К.Иванов сообщил, что группа в составе представителей Торгово-промышленной палаты Армении осенью планирует визит в Туркменистан с целью обсуждения с туркменской стороной вопросов экспорта и импорта товаров. Посол М.Аязов, в свою очередь, заверил, что туркменская сторона окажет всестороннюю поддержку по предстоящему визиту.