Пятница, 28 Июля 2023 16:00

АрмИнфо. Аккредитованные в Армении главы диппредставительств отправились в Сюникскую область. В Горисе дипломатов встретил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Делегация намерена направиться в Корнидзор, где уже третий день стоят грузовики с гуманитарной помощью для Арцаха в ожидании допуска на проезд в Республику.

Отметим, что 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который со вчерашнего дня в приграничной зоне близ Корнидзора. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. Все это происходит на фоне молчания и бездействия цивилизованного мира.