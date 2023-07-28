Пятница, 28 Июля 2023 15:59

АрмИнфо. Где и когда было решено, что в Армении должна быть создана многотысячная азербайджанская община, а сама Республика должна войти в союз с Турцией и Азербайджаном. Таким вопросом задался политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бениамин Матевосян.

Он напомнил, что по итогам встречи глав МИД Армении, Азербайджана и РФ, Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором было отмечено, что Баку и Ереван "на взаимной основе готовы предоставить гарантии обеспечения прав нацменьшинств на своих территориях".

"Заявление Лаврова сразу же породило в Армении новый виток обсуждений, на тему о том, что "Россия вынуждает Пашинян ещё и перевезти в РА многотысячную азербайджанскую общину".

К МИД-у РФ вопросов "вагон и маленькая тележка", и в данном случае также Россия выбрала путь не формирования переговорной повестки, а подстраивания под то, что уже согласовано на Западе", - констатировал эксперт.

При этом политолог полагает, что однако следует разобраться с комплексом вопросов: когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство", когда и где стало известно, что в Армению должна быть переселена многотысячная азербайджанская община, когда и где было объявлено, что в результате этих трансформация РА должна войти в региональный союз с Баку и Анкарой?

В этом ключе он напомнил, что в 2023 году состоялось 2 многодневных раунда переговоров Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Он добавил, что и по итогам майского раунда американское "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата сообщило, что одним из вопросов, обсуждаемых сторонами, является "отношение к этническим меньшинствам в обеих странах", которое касается "прав и безопасности этнических меньшинств".

"Иными словами, на западном переговорном треке Никол Пашинян согласовал переселение многотысячной азербайджанской общины в РА, о чём дипломат из Госдепа поведал в мае.

Важно и то, что отношение к армянам НКР как к "этническому меньшинству в Азербайджане" также было закреплено в мае текущего года, о чём свидетельствует заявление Шарля Мишеля по итогу майских переговоров Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Геополитическое изменение облика региона, которое чётко просматривается по итогам переговоров на западной площадке свидетельствует и о том, что трансформация не завершится оставлением Карабаха в составе Азербайджана и переселением десятков тысяч азербайджанцев в РА, она предполагает и создание нового регионального военно- политического объединения Анкары, Баку и Еревана", - считает Матевосян.

Он добавил, что в дни вашингтонских переговоров Старший советник Госдепартамента США Луис Боно заявил: "США стремятся к тому, чтобы стороны урегулировали свои отношения, могли жить вместе, а также укрепить экономические связи и даже обеспечить коллективную безопасность в регионе".

""Коллективная безопасность" подразумевает создание военно-политического союза Армении и Азербайджана, а так как США лишены в регионе возможностей "на земле оперативно координировать процессы", то "надсмотрщиком" в этом союзе должна стать Турция.

Сразу после вашингтонской встречи Н. Пашинян стал отрабатывать именно эту повестку "регионализации": во время своей предпоследней пресс-конференции он заявил о том, что "РА ищет гарантии безопасность в регионе", а в своём вступительном слове во время последней пресс-конференции заявил о необходимости реализации "региональной не конфронтационной политики" и "уточнение места и роли РА в архитектуре регионального будущего".

Подобными формулировками Пашинян сигнализирует именно о том, что Ереван идёт по пути формирования временного союза с Турцией и Азербайджаном.

Почему же "временный союз"? В Азербайджане и Турции не упустят исторического шанса "закрыть вопросы с Арменией" после того как отсюда будет выведен российский контингент", - добавил он.

"Однако возвращаясь к последней июльской встрече в Москве: именно в таком формате Россия видит "стабильный и долгосрочный мир в регионе" и потому решила просто "подстроиться под армяно-азербайджанскую (на самом деле американскую) повестку? Да, конечно, если РФ уйдёт из Карабаха и Армении она потеряет только позиции, тогда как Карабах и Армения с большой долей вероятности будут "задушены" в "турецко­азербайджанском мешке", однако реалии Южного Кавказа обязательно скажутся и на реалиях Северного Кавказа", - резюмировал Матевосян.

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.