Пятница, 28 Июля 2023 15:58

АрмИнфо. Под руководством главы МО РА Сурена Папикяна состоялось заседание коллегии при министре обороны с повесткой об итогах боевой подготовки ВС РА за 1 семестр текущего учебного года.

Как сообщает пресс-служба МО РА, открывая заседание и приветствуя участников, глава оборонного ведомства подчеркнул, что обсуждаемые вопросы крайне важны для укрепления боеспособности вооруженных сил. Сурен Папикян заверил, что уже реализован ряд программ и в ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих.

После докладов руководителей ответственных подразделений министр обороны дал ряд поручений.