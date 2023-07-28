Пятница, 28 Июля 2023 15:57

АрмИнфо. В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS- сигналов гражданской авиации.

В Армии обороны констатировали, что вражеская сторона 28 июля распространило очередное ложное сообщение о том, что в период с 24 по 27 июля соответствующие подразделения АО НКР якобы подавили системы GPS-позиционирования гражданских самолетов, пролетавших через воздушное пространство Арцаха, в результате чего создается серьезная угроза для безопасности полетов.

"Заявление минобороны Азербайджана, не имеющее ничего общего с реальностью, видимо, имеет целью отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Кашатагского (Лачинского) коридора.

Не лишним будет еще раз напомнить, что во время и после боевых действий 2020 года именно азербайджанская сторона последовательно наносила удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах, заблокировала коридор, нарушив линии газо- и электроснабжения, подавляя доступ к интернету и мобильной связи", - отметили в АО НКР.