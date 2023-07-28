Пятница, 28 Июля 2023 15:55

АрмИнфо. Интегрирование подразумевает не только раздачу сахара, фасоли и муки, а бесплатный сыр сами знаете, где бывает. Об этом на своей странице в Фейсбук написал доктор юридических наук, бывший министр юстиции Геворк Даниелян.

"Следующим шагом интеграции будет возвращение самых ушлых геворковых, которые уже сейчас подают четкие заявки на полное уничтожения всех элементов армянского - язык будет только азербайджанский, забудьте о русском. И в конце сбудутся мечты некоторых: арцахский солдат силой азербайджанской Конституции окажется лицом к лицу со своим солдатом-соотечественником.

Думали ли об этом деятели, сидящие в своих мягких креслах и говорящих об интеграции, или не получали приказа думать?", - вопрошал юрист.

При этом экс-глава юстиции Армении констатировал, что он не наделен правом указывать, но вправе обратиться с просьбой протрезветь, прекратить свои безвкусные шутки на официальных серьезных платформах и совершенно беспечное поведение и твердо стоять на своей земле. "Если корабль утонет, никто не спасется...", - резюмировал юрист. -