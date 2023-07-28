Пятница, 28 Июля 2023 11:11

АрмИнфо. Правящая партия <Гражданский договор> обсудила вопросы, связанные с предстоящими выборами в Совет старейшин Еревана.

Согласно информации политсилы, накануне состоялось заседание правления партии под председательством председателя правления, премьер-министра РА Никола Пашиняна. В заседании также приняли участие председатели советов территориальных организаций Еревана.

<Обсуждались вопросы, связанные с избирательным списком партии на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана.

Напомним, что 25 июля на очередной пресс- конференции Пашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана. По словам премьера, учитывая, что он является председателем правления партии и она участвует в выборах, то, по сути, в нем участвует и он.

Выборы городского совета (совета старейшин) Еревана состоятся 17 сентября. От правящей партии <Гражданский договор> на должность мэра претендует нынешний вице- мэр, бывший вице-премьер Тигран Авинян. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.