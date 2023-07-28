Пятница, 28 Июля 2023 10:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян и советник мэра Парижа Анн Идальго Жан-Ива Камю обсудили тяжелейшую гуманитарную ситуацию, сложившуюся вследствие тотальной блокады Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, министр представил подробности относительно проблем гуманитарного характера, возникших в различных сферах.

От имени Анн Идальго Жан-Ив Камю выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и передал позицию мэра Парижа, заключающуюся в том, что Кашатагский (Лачинский )коридор должен быть незамедлительно и без каких-либо предварительных условий открыт.

Сергей Газарян выразил признательность властям и народу Франции за смелую и честную позицию в вопросе Арцаха, которой они придерживаются всегда.

Стороны обсудили возможности преодоления создавшегося в Арцахе гуманитарного кризиса, а также программы отправки гуманитарных грузов в Арцах округами и городами Франции.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.