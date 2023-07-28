Пятница, 28 Июля 2023 10:52

АрмИнфо. Республика Арцах высоко ценит многолетние посреднические усилия Российской Федерации, осуществляемые как в национальном качестве, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Признательны России за ее исключительный вклад в прекращение 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха и осуществляемую в Арцахе миротворческую миссию. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в связи с комментарием для СМИ глава МИД России по итогам трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся 25 июля 2023 года.

В Степанакерте отметили, что Пприняли к сведению, что в ходе встречи российская сторона представила свои оценки относительно шагов, которые крайне желательно оперативно, без задержки предпринять в интересах обеспечения населения Арцаха продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, обеспечить бесперебойное электро- и газоснабжение.

"Не подвергая сомнению стремление России помочь сторонам найти долгосрочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта и способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, тем не менее считаем необходимым отметить, что предложенное российской стороной видение диалога между Степанакертом и Баку не является сбалансированным. Утверждение о необходимости вести диалог для согласования прав, вытекающих из международных обязательств, включая конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств, отражает точку зрения лишь одной стороны - Азербайджана. Подобный подход предопределяет итоги возможного диалога и тем самым подрывает и обесценивает его смысл.

Утверждение о том, что азербайджано-карабахский конфликт является проблемой обеспечения прав национального меньшинства, является ложным нарративом, продвигаемым Азербайджаном с целью искажения сути конфликта и обоснования отказа от признания права народа Арцаха на самоопределение - основополагающего принципа международного права, на который многократно ссылалась сама Российская Федерация", - подчеркнули в МИД Арцаха.

В ведомстве добавили, что попытки найти решение азербайджано-карабахского конфликта в логике обеспечения прав национальных меньшинств оторваны от реальности и не могут привести к справедливому, сбалансированному и достойному миру. В Степанакерте также обратили внимание, что на фоне открытого невыполнения Азербайджаном положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и своих международных обязательств по исполнению юридически обязательных решений Международного суда ООН, а также по соблюдению норм международного гуманитарного права и ликвидации всех форм расовой дискриминации, любые утверждения о том, что Азербайджан будет добровольно соблюдать какие-либо механизмы, лишены всякого основания.

"Попытки навязать подобное видение урегулирования конфликта чреваты катастрофическими последствиями.

В связи с утверждением о том, что наиболее чувствительным вопросом переговоров "была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате", считаем уместным вновь напомнить, что к моменту подписания данного документа Республика Арцах в соответствии с законодательством Советского Союза и нормами международного права завершила процесс выхода из состава Азербайджанской ССР", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

Более того, продолжили в Степакерте, Алма-Атинская декларация, как и любой международный документ, должна руководствоваться целями и принципами Устава ООН и другими общепринятыми нормами и принципами международного права.

"Следовательно, Алма-Атинская декларация содержит те же принципы и нормы, что и Устав ООН, включая право на самоопределение. При этом толкование соотношения различных правовых норм подчинено общей логике развития международного права и международной практики. В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что право на отделение, основанное на принципе самоопределения народов, превалирует над принципом территориальной целостности государств в случаях массовых серьезных нарушений прав человека и ведении дискриминационной политики. Данная формула, в частности, описывается в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, на которую неоднократно ссылался министр иностранных дел Российской Федерации. Выражаем свое согласие с многократно озвученной российской стороной интерпретацией соотношения между принципами права на самоопределение и территориальной целостности. Данный подход также закреплен в судебной практике различных стран", - заверили в МИД НКР.

В заключение, в Степанакерте настоятельно призвали международных акторов, чтобы в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта они руководствовались исключительно принципами международного права и интересами народа, который уже почти 8 месяцев находится на грани гуманитарной катастрофы и под нарастающей угрозой этнической чистки.

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он. Глава МИД Армении накануне не опроверг факт обсуждения данного вопроса в указанном контексте.