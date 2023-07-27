Четверг, 27 Июля 2023 21:17

АрмИнфо. МИД Азербайджана ответило на сегодняшнее предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна пропустить гуманитарный груз из РА в Нагорный Карабах в целях <укрепления атмосферы доверия>.

Напомним, что 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который со вчерашнего дня в приграничной зоне близ Корнидзора ждет ответа от российских миротворцев. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал сегодня премьер Никол Пашинян. Тем не менее, армянский премьер заявил, что Ереван ждет позитивной реакции со стороны РМК и официального Баку для проезда гуманитарного груза в Нагорный Карабах. <В противном случае, это будет свидетельствовать о подтверждении опасений о геноцидальных намерениях Баку. А допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия>, - заявил Пашинн.

<Отправка армянской стороной автомобильных конвоев под предлогом <гуманитарного груза> на суверенные территории Азербайджана без согласования с нашей страной является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Поощрение этой провокации на уровне армянского государства и премьер-министра неприемлемо>, - говорится в комментарии МИД Азербайджана.