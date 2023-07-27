Четверг, 27 Июля 2023 19:12

АрмИнфо. Позиция армянской стороны относительно необходимости решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в контексте достижения долгосрочного мира в регионе не изменилась.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на просьбу прокомментировать высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам трехсторонней встречи в Москве, что "у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств".

"Мы неоднократно подчеркивали, что эти вопросы должны решаться в рамках диалога Баку-Степанакерт, и эффективность этого диалога может быть обеспечена только за счет международного участия и действенного механизма", - отметил Мирзоян.

На уточнение, можно ли констатировать, что тема прав армян Нагорного Карабаха была связана с темой защиты прав национальных меньшинств в Армении в ходе переговоров, глава МИД РА заверил, что проблема решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха всегда была краеугольным камнем нагорно-карабахского конфликта, и в ходе переговоров с Азербайджаном 25 июля в Москве, а до этого в других столицах армянская сторона поднимала и продолжает поднимать вопрос обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

"Этот вопрос по сути, также зарегистрирован в трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, где конкретно упоминаются понятия Нагорный Карабах, территория Нагорного Карабаха и линия соприкосновения с Нагорным Карабахом. Седьмой пункт той же трехсторонней декларации также предусматривает возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха и соседних районов, что до сих пор не реализовано Азербайджаном. Речь идет о Гадрутском, Шушинском, Мартакертском, Аскеранском, Шаумяновском, Геташенском районах.

Разумеется, армянская сторона также фиксирует права армян, насильственно перемещенных из разных населенных пунктов Азербайджана в 1988-1991 годах, в частности из Баку, Кировабада, Сумгаита и других мест, а до этого также из Нахиджеванской Автономной Республики, а также поднимаемые с их стороны вопросы.

Однако проблема обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, коренных жителей этого места, представляет собой совершенно иную проблему, имеющую глубокое содержание и не имеющую аналогов. Она никак не может быть связано с другими правами, в том числе с правами "граждан, проживающих в Республике Армения" (по выражению министра иностранных дел Российской Федерации), предусмотренными международными обязательствами и полностью обеспечиваемыми Республикой Армения. Таким образом, во время последней трехсторонней встречи в Москве не было ни обсуждения, ни тем более согласия, выходящего за рамки этой логики", - отметил Мирзоян.

Касаясь утверждений азербайджанской стороны о том, что в Брюсселе была достигнута договоренность об обеспечении Арцаха продовольствием из Агдама, глава МИД РА напомнил, что Армения, Россия и Азербайджан еще в 2020 году трехсторонним заявлением от 9 ноября достигли договоренностей по Кашатагскому (Лачинскому) коридору. Он напомнил, что под этим соглашением имеются подписи лидеров трех стран. "Подтверждаем нашу принципиальную позицию о том, что незаконная блокада Лачинского коридора должна быть снята, а режим, установленный трехсторонней декларацией от 9 ноября, должен быть восстановлен. Республика Армения не имеет юрисдикции и не может обсуждать вопросы, связанные с другими путями доставки товаров в Нагорный Карабах", - резюмировал глава МИД Армении.

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.