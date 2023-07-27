Четверг, 27 Июля 2023 19:08

АрмИнфо. Депутат регионального совета Иль-де-Франс Патрик Карам отреагировал на ситуацию с недопущением гуманитарного конвоя из Армении в Арцах.

<В Нагорном Карабахе идет геноцид, осуществляемый преступным режимом, установившим беспощадную блокаду, лишающую несчастных армянских мирных жителей продовольствия и медикаментов. Молчание международного сообщества преступно>, - написал он в своем микроблоге на Twitter.

Напомним, что 25 июля рабочая группа по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе приняла решение об оказании срочной гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Направляющиеся в Нагорный Карабах грузовики с гуманитарной помощью (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко , соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях) со вчерашнего дня в приграничной зоне близ Корнидзора ждут ответа от российских миротворцев. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал сегодня премьер Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.