Четверг, 27 Июля 2023 19:06

АрмИнфо.Сегодня, 26 июля 2023 года, в формате видеоконференции состоялись консультации между министрами иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым, Республики Таджикистан С.Мухриддином и Республики Узбекистан Б.Саидовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения Саммита Президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, который состоится в Ашхабаде в начале августа текущего года.

Министры обсудили проект программы, повестку дня предстоящей встречи, а также проект итогового документа Саммита.

В этом контексте, министры обменялись мнениями по приоритетным аспектам регионального сотрудничества.