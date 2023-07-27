Четверг, 27 Июля 2023 17:28

АрмИнфо. Парламент Арцаха обратился к странам-членам ООН с призывом признать независимость Нагорно-Карабахской Республики.

В послании НС НКР, в частности отмечается: "Принимая во внимание проводимую Азербайджаном политику геноцида в отношении населения Арцаха и самые серьезные экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается его население, Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) - высший представительный орган, наделенный первичным мандатом народа Арцаха, выражая волю и позицию всего населения республики, призывает страны-члены ООН:

- Руководствуясь закрепленным в Уставе ООН принципом права наций на самоопределение, взяв за основу декларацию от 2 сентября 1991 года "О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики", итоги референдума о независимости Верховного Совета НКР от 10 декабря 1991 года "Об основах независимости Нагорно-Карабахской Республики", Закон Верховного Совета НКР от 6 января 1992 года "Об основах независимости Нагорно-Карабахской Республики", Решение Верховного Совета НКР "Об утверждении текста Декларации о государственной независимости НКР" от 6 января 1992 года о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

Бесспорно, что есть все необходимые основания для признания.

Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) осуществила свое право на самоопределение без нарушения территориальной целостности Азербайджана, без нарушения соответствующих положений Конституции СССР, определения Закона от 3 апреля 1990 года "О выходе из Союза республик из состава СССР", в соответствии с которым "автономные республики и автономные образования вправе самостоятельно решать вопрос о пребывании в союзе или выходе из состава союзной республики, а также регулировать вопрос собственного государственно-правового статусу", все нормы международного права.

Мы более чем убеждены, что признание Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) государствами-членами ООН станет надежной гарантией безопасности нашего народа, будет способствовать созданию благоприятных условий для его нормальной жизнедеятельности на его исторической Родине, а также обеспечит стабильность, долговременный и прочный мир на Южном Кавказе.

Мы глубоко убеждены, что единственный способ предотвратить надвигающуюся трагедию - это признать независимость Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) на основе принципа ПРИЗНАНИЯ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ".

В НС НКР также напомнили, коренное население Нагорно-Карабахской Республики, находящееся в азербайджанской блокаде, стоит на пороге депортации и перед угрозой истребления со стороны властей Азербайджана.

В законодательном органе Арцаха также обратили внимание, что преследуя неприкрытую цель обезлюдить и насильственно аннексировать Арцах, безнаказанно нарушая существующие нормы международного права, Азербайджан последовательно незаконно оккупирует новые территории Нагорно-Карабахской Республики (Арцах), регулярно обстреливая армянские населенные пункты, убивая и терроризируя мирное население, всячески нарушает его нормальную жизнь, делая жизнь людей невыносимой, и в то же время совершает акты вандализма в отношении армянского историко-культурного наследия.