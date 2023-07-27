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АрмИнфо. На протяжении долгих месяцев Азербайджан обманывал международное сообщество, заставляя его думать, что Лачинский коридор открыт для поставок гуманитарных грузов, транспортировки людей в/из осажденного Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал спикер Парламента Армении Ален Симонян.
Он подчеркнул, что остановка гуманитарного конвоя и презрительное заявление Азербайджана о том, что <игра окончена> доказывают, что это государство вело грязную игру.
Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном с декабря 2022 года. Цивилизованное международное сообщество уже 8 месяцев не замечает террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха. 26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА. До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха.
|В Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный Карабах
|Франция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Глава МИД Армении прокомментировал заявление Лаврова о возможности возвращения так называемых азербайджанских беженцев в РА
|Патрик Карам: В Арцахе осуществляется геноцид, молчание международного сообщества преступно
|Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана, Tаджикистана и Узбекистана
|Парламент Арцаха призвал страны-члены ООН признать независимость Нагорно- Карабахской Республики
|Спикер НС РА: Азербайджан на протяжении долгих месяцев обманывал международное сообщество о ситуации в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Самвел Минасян назначен командующим территориальной обороной и резервными силами
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|Европейские дипломаты и парламентарии поддержали заявление Жозепа Боррелля по ситуации вокруг Арцаха
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|Общественные организации насильственно перемещенных жителей Арцаха раскритиковали заявление Лаврова по итогам встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов в Москве
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|Военнослужащий ВС Армении погиб при невыясненных обстоятельствах
|В ЕС выразили обеспокоенность блокадой Арцаха и призвали Азербайджан разблокировать Кашатагский коридор
|Политолог: в Армении необходимо сформировать государство, которое будет готово нанести врагу разрушительный удар
|Эдмон Марукян опровергает утверждения помощника президента Азербайджана по поводу коридора Агдам-Степанакерт
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|Аветик Чалабян: мы неуклонно приближаемся к цели первой фазы инициативы <Айакве>
|Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023" в Беларуси
|В Европе раскритиковали позицию Борреля по ситуации вокруг Арцаха
|Американский конгрессмен призвал Госдеп США остановить этническую чистку в Арцахе
|Ереван ждет позитивной реакции со стороны РМК и Баку для проезда гумгруза в Нагорный Карабах - Пашинян
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|Парламент Арцаха обсудит поправки в законе <О регламенте НС> на фоне слухов об отставке спикера НС Нагорного Карабаха
|Экс-министр обороны РА примет участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств войны в Арцахе
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Азербайджан призвал Индию прекратить поставки вооружения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+/B», повысив прогноз рейтинга до «Позитивного»
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|Тойво Клаар: МККК проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местах
|Араик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте
|Я не могу отказать вам в праве на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в Москве
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|Политолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказу
|Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу Баграмяна
|Эксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в Арцахе
|В МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целей
|В приграничном Коти впервые открылся парк для детей
|Freedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
|Член инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве
|Родные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром РА
|Гегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха
|Армения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного Карабаха
|В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
|Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
|Сергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непросто
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|Зограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе
|Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?
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|Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
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