Четверг, 27 Июля 2023 17:27

АрмИнфо. На протяжении долгих месяцев Азербайджан обманывал международное сообщество, заставляя его думать, что Лачинский коридор открыт для поставок гуманитарных грузов, транспортировки людей в/из осажденного Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал спикер Парламента Армении Ален Симонян.

Он подчеркнул, что остановка гуманитарного конвоя и презрительное заявление Азербайджана о том, что <игра окончена> доказывают, что это государство вело грязную игру.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном с декабря 2022 года. Цивилизованное международное сообщество уже 8 месяцев не замечает террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха. 26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА. До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха.