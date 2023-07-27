Четверг, 27 Июля 2023 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 61, 63, 65, 69, 69А на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилой дом 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна, 54 на пр. Маштоца, 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-омтупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 15-56/6, 32/11, 30/4 и частные дома 8/19-32/12, 40/4-58/17 на улице Улнеци, жилые дома 6-6/8 на улице Д. Анахта; подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

11:30-13:15 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:30-13:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

11:00-14:00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, мэрия, “Айпост”, компания “Араратбанк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы “Грохнери Тун” (‘Дом Писателей”), “Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-17:00 село Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09։30–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16:30 МГЭС “Варденик”, населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-10:30 и 16:00-16:30 улица Абовяна; частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Гаргар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25/20-45/12 и частные дома 35/5-37/51 на улице Ачаряна; жилые дома 55/5-188/17 и частные дома 49/2-127/7 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-108 на 17-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Мусалер;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 , села Какавадзор, Агаракаван, Диан, Отеван и прилегающие территории;

в Араратской области:

11:30-13:30 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Ариндж;

11:00-16:00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван и Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини Артадракан база”, ООО “Ди-ви Эйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:30-14:30 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Кармраван, Ашоцк, Красар, Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет, Тавшут в Ашоцком регионе; больница “Тирамайр Нареки” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцке.