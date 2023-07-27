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 Четверг, 27 Июля 2023 16:49
Марианна Мкртчян

Осканян: Заселение азербайджанцев на территории Армении приведет к их деарменизации

Осканян: Заселение азербайджанцев на территории Армении приведет к их деарменизации

АрмИнфо. Сегодня есть возможность существенной альтернативы тому, что делает власть Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, причем без провоцирования войны. Подобное мнение высказал экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Он еще раз назвал нереалистичным, то что сегодня делает действующая власть Армении.  "Эти действия армянских властей приведут к ликвидации Арцаха. Кроме того, от Армении отделят анклавы, что нанесет серьезный ущерб нашей безопасности. Более того, 85 тысяч азербайджанцев будет заселено на эти армянские территории - это серьезные вызовы", - отметил дипломат.

Вместе с тем он считает, что азербайджанцы, которых расселят на территориях Армении, будут поглощать армянское население, живущее на них, то есть произойдет деарменизациz этих районов. "Я не страдают ксенофобией. Здесь проблема в другом.  После многолетней вражды, 44-дневной войны поспешное движение по этому пути решения проблемы откроет дверь для новой войны. Это не решение проблемы", - повторил Осканян.

При этом дипломат выразил убеждение, что именно нереалистичные заявления действующих властей РА спровоцировали 44-дневную войну. Осканян еще раз указал на возможность изменения логики, философии, нарратива переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, и призвал власти Армении хоть на какое-то время прекратить делать разного рода нереалистичные заявления.

Он также добавил, что азербайджанцы приходят в ужас от формулировки Нагорно- Карабахская Автономная область, о чем свидетельствует видео-запись, появившаяся в сети перед началом российско-азербайджанских переговоров в Москве, когда советник Лаврова рекомендовал ему убрать из текста формулировку "бывший НКАО, так как азербайджанцы могут обидеться". Осканян добавил, что именно поэтому он всегда подчеркивает необходимость озвучивания вопроса про бывшую НКАО, куда также входят оккупированные Шуши и Гадрут.

"Азербайджан понимает, что как только вопрос бывшего НКАО войдет в повестку переговоров их суть коренным образом поменяется, и они от этого приходят в ужас.  Азербайджан будет радикально против этого, однако дилемма в том, что он не сможет отказаться от него, иначе все их требования по анклавам испарятся", - заверил дипломат, добавив, что народ Арцаха имеет право на самоопределение согласно нормам международного права, о чем прекрасно знает Азербайджана.

По его словам, если Азербайджан откажется от требования предоставления автономии народу Арцаха, он автоматически откроет дверь для реализации арцахцами права на самоопределение. Осканян подчеркнул, что в международном праве это определено однозначно.

Дипломат еще раз подчеркнул необходимость выдвинуть этот вопрос на повестку переговоров со стороны властей Армении. "Чего вы боитесь, озвучьте вопрос НКАО! Если не хотите, я готов взять на себя такую ответственность. Если же вы вообще не хотите брать такую

ответственность. То подайте в отставку! Арцах и Армения стоят перед серьезным вызовом существования", - резюмировал дипломат.

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.  

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