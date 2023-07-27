Четверг, 27 Июля 2023 16:45

АрмИнфо.Третий раз в Армении состоится Международный летний фестиваль современного танца SUMMEET. Основной площадкой фестиваля станет Ереванский государственный русский драматический театр им. К. Станиславского, но, помимо это, несколько постановок будет показано в Гюмрийском драматическом театре.

Согласно сообщению пресс-службы организаторов, фестиваль откроет свои двери для всех желающих с 20 по 27 августа. Программа с участием армянских и международных коллективов будет насыщенной. В частности, 23 августа, в 19:30, Российский театр современного танца Kannon Dance Theater выступит на сцене Гюмрийского драмтеатра с представлением On/Off (хореограф Ирина Балабанова, Северная Македония) и BAR.OKO (хореограф Лоранд Захар, Венгрия). 24 августа, в 19:30, на сцене Русского драмтеатра им. К. Станиславского этот же коллектив представит танцевальный номер The Cube Untold ( хореограф Игорь Киров, Македония) и On/Off (хореограф Ирина Балабанова, Северная Македония).

На следующий день в это же время ереванского зрителя порадует французская Wang Ramirez Company с представлением We Are Monchichi (хореографы Хонджи Ванг и Себастьен Рамирес). 26 августа американская танцевальная группа Gaspard & Dancers под руководством Гаспара Льюиса выступит с 5 представлениями: Noula, 27, Tota Pulchra Es, Sodo и L'esprit. В рамках фестиваля пройдут также мастер-классы и встречи с известными артистами сферы. Как и в предыдущие годы, один день фестиваля будет полностью посвящен программе Armenian Showcase, где будут представлены лучшие постановки современных армянских хореографов, за чем последуют обсуждения с участием хореографов и экспертов в сфере искусства. Завершится фестиваль гала-концертом Armenian Showcase.

Основной миссией фестиваля является развитие современного танца в Армении, создание коммуникационной площадки между представителями современного танца Армении и мира. Мероприятие намерено стать площадкой развития современного танца в Армении, развития танцоров, хореографов. Фестиваль проводится с целью повысить видимость Армении на международной карте, что станет возможным благодаря участию в мероприятии международных танцевальных коллективов, известных хореографов и критиков.

Организаторы фестиваля - ОО <Горы>, танцевальный коллектив Balmanukyan Dance Project и Международный фестиваль St. Petersburg Open Look.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.