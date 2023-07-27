Arminfo.info



 Четверг, 27 Июля 2023 16:42
Марианна Мкртчян

Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора

Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора

АрмИнфо. Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян на встрече ливанским министром иностранных дел и эмигрантов Абдаллой Бу Хабибом рассказал об ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.

Как сообщает пресс-служба армянского посольства, Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора и прекращения гуманитарного кризиса.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха.  В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью.   В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный КарабахВ Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный Карабах
Франция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридоруФранция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
Глава МИД Армении прокомментировал заявление Лаврова о возможности возвращения так называемых азербайджанских беженцев в РАГлава МИД Армении прокомментировал заявление Лаврова о возможности возвращения так называемых азербайджанских беженцев в РА
Патрик Карам: В Арцахе осуществляется геноцид, молчание международного сообщества преступноПатрик Карам: В Арцахе осуществляется геноцид, молчание международного сообщества преступно
Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана, Tаджикистана и УзбекистанаСостоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана, Tаджикистана и Узбекистана
Парламент Арцаха призвал страны-члены ООН признать независимость Нагорно- Карабахской РеспубликиПарламент Арцаха призвал страны-члены ООН признать независимость Нагорно- Карабахской Республики
Спикер НС РА: Азербайджан на протяжении долгих месяцев обманывал международное сообщество о ситуации в Нагорном КарабахеСпикер НС РА: Азербайджан на протяжении долгих месяцев обманывал международное сообщество о ситуации в Нагорном Карабахе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Самвел Минасян назначен командующим территориальной обороной и резервными силамиСамвел Минасян назначен командующим территориальной обороной и резервными силами
Осканян: Заселение азербайджанцев на территории Армении приведет к их деарменизацииОсканян: Заселение азербайджанцев на территории Армении приведет к их деарменизации
В Ереване в третий раз пройдет Международный летний фестиваль современного танца SUMMEETВ Ереване в третий раз пройдет Международный летний фестиваль современного танца SUMMEET
Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридораАбдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора
Европейские дипломаты и парламентарии поддержали заявление Жозепа Боррелля по ситуации вокруг АрцахаЕвропейские дипломаты и парламентарии поддержали заявление Жозепа Боррелля по ситуации вокруг Арцаха
Попытки  решить проблемы со СМИ  в судебном порядке направлены на их притеснение - Комитет в защиту словаПопытки  решить проблемы со СМИ  в судебном порядке направлены на их притеснение - Комитет в защиту слова
Общественные организации насильственно перемещенных жителей Арцаха раскритиковали заявление Лаврова по итогам встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов в МосквеОбщественные организации насильственно перемещенных жителей Арцаха раскритиковали заявление Лаврова по итогам встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов в Москве
Левон Тер-Петросян отреагировал на выпады Пашиняна в адрес арцахцев: Еще большой вопрос, кто кому больше дал - Армения Карабаху или Карабах АрменииЛевон Тер-Петросян отреагировал на выпады Пашиняна в адрес арцахцев: Еще большой вопрос, кто кому больше дал - Армения Карабаху или Карабах Армении
В этом году В этом году "ТАРАЗфест" пройдёт в музее -заповеднике "Звартноц"
Военнослужащий ВС Армении погиб при невыясненных обстоятельствахВоеннослужащий ВС Армении погиб при невыясненных обстоятельствах
В ЕС выразили обеспокоенность блокадой Арцаха и призвали Азербайджан разблокировать Кашатагский коридорВ ЕС выразили обеспокоенность блокадой Арцаха и призвали Азербайджан разблокировать Кашатагский коридор
Политолог: в Армении необходимо сформировать государство, которое будет  готово нанести врагу разрушительный ударПолитолог: в Армении необходимо сформировать государство, которое будет  готово нанести врагу разрушительный удар
Эдмон Марукян опровергает утверждения помощника президента Азербайджана по поводу коридора Агдам-СтепанакертЭдмон Марукян опровергает утверждения помощника президента Азербайджана по поводу коридора Агдам-Степанакерт
Адвокаты Армении и Арцаха призвали международное сообщество оказать давление на Азербайджан во избежание гумкатастрофы в АрцахеАдвокаты Армении и Арцаха призвали международное сообщество оказать давление на Азербайджан во избежание гумкатастрофы в Арцахе
Аветик Чалабян: мы неуклонно приближаемся к цели первой фазы инициативы <Айакве>Аветик Чалабян: мы неуклонно приближаемся к цели первой фазы инициативы <Айакве>
Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023" в Беларуси
В Европе раскритиковали позицию Борреля по ситуации вокруг АрцахаВ Европе раскритиковали позицию Борреля по ситуации вокруг Арцаха
Американский конгрессмен призвал Госдеп США остановить этническую чистку в АрцахеАмериканский конгрессмен призвал Госдеп США остановить этническую чистку в Арцахе
Ереван ждет позитивной реакции со стороны РМК и Баку для проезда гумгруза в Нагорный Карабах - ПашинянЕреван ждет позитивной реакции со стороны РМК и Баку для проезда гумгруза в Нагорный Карабах - Пашинян
В ходе блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб в размере около 429 млн долларовВ ходе блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб в размере около 429 млн долларов
Парламент Арцаха обсудит поправки в законе <О регламенте НС> на фоне слухов об отставке спикера НС Нагорного КарабахаПарламент Арцаха обсудит поправки в законе <О регламенте НС> на фоне слухов об отставке спикера НС Нагорного Карабаха
Экс-министр обороны РА примет участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств  войны в АрцахеЭкс-министр обороны РА примет участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств  войны в Арцахе
Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо братьСоюз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
Азербайджан призвал Индию прекратить поставки вооружения АрменииАзербайджан призвал Индию прекратить поставки вооружения Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+/B», повысив прогноз рейтинга до «Позитивного»S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+/B», повысив прогноз рейтинга до «Позитивного»
Группа дружбы Швеция-Армения шведского риксдага выступила с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного КарабахаГруппа дружбы Швеция-Армения шведского риксдага выступила с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха
Тойво Клаар: МККК проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местахТойво Клаар: МККК проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местах
Араик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в СтепанакертеАраик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте
Я не могу отказать вам в праве на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в МосквеЯ не могу отказать вам в праве на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в Москве
Захарова: Вовлечение НАТО в дела Южного Кавказа принесут дестабилизацию и надолго отодвинут мирЗахарова: Вовлечение НАТО в дела Южного Кавказа принесут дестабилизацию и надолго отодвинут мир
Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Армении и в АрцахеЗемлетрясение в Азербайджане ощущалось в Армении и в Арцахе
Политолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказуПолитолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказу
Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу БаграмянаРодные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу Баграмяна
Эксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в АрцахеЭксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в Арцахе
В МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целейВ МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целей
В приграничном Коти впервые открылся парк для детейВ приграничном Коти впервые открылся парк для детей
Freedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному КарабахуFreedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
Член инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работыЧлен инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в МосквеОт права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве
Родные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром  РАРодные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром  РА
Гегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа АрцахаГегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха
Армения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного КарабахаАрмения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного Карабаха
В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения АрцахаВ Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофеАрарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
Сергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непростоСергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непросто
<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины
Зограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в АрцахеЗограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе
Посол Армении международным акторам: Сколько Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?
В судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - ПашинянВ судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - Пашинян
Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полейПремьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ