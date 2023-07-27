Четверг, 27 Июля 2023 16:42

АрмИнфо. Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян на встрече ливанским министром иностранных дел и эмигрантов Абдаллой Бу Хабибом рассказал об ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.

Как сообщает пресс-служба армянского посольства, Абдалла Бу Хабиб подтвердил принципиальную позицию Ливана в отношении немедленного открытия Кашатагского коридора и прекращения гуманитарного кризиса.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.