Четверг, 27 Июля 2023 16:36

АрмИнфо.Во втором квартале 2023 года в отношении журналистов не зафиксировано случаев физического насилия в отношении журналистов. Об этом 27 июля, представляя доклад о ситуации со свободой слова в РА председатель Комитета в защиту свободы слова Ашот Меликян.

По его словам, данный факт не может не радовать, тем более, что и по итогам полугодия отмечен аналогичный результат. Тем не менее, отметил глава Комитета, во втором квартале зафиксировано 18 случаев давлений различного характера на представителей СМИ и редакций, что несколько превышает подобного рода давления, совершенные в первом квартале 2023 года. По-прежнему острой продолжает оставаться проблема получения и распространения информации. Кроме того, продолжил Меликян, во втором квартале наблюдался значительный рост количества обращений с исками в суды против публикаций в СМИ, что не может не вызывать озабоченности. Большую часть исков в суды представляют представители правящей в стране политической силы и правительственные чиновники. Причем, из 16 исков, что вдвое превышает количество исков в предыдущем квартале, 11 приходятся на представителей правящей политической силы, а пять - от бизнеса. Меликян с сожалением констатировал, что, как правило, стороны уклонялись от обсуждений проблем во внесудебном порядке. В частности, речь идет о направлениях в редакции писем с требованиями об опровержении, не говоря уже об обращениях в наблюдательский орган СМИ и т.д. В этом контексте, глава Комитета заметил, что попытки решить вопросы обязательно в судебном порядке, по всей видимости, направлены на сведение счетов и притеснение представителей СМИ. В качестве примера Меликян привел иск вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна против редакции издания <168 жам> и ее журналиста Давида Саркисяна. Мало того, что истец потребовал самую высокую планку возмещения за нанесение морального ущерба в 9 млн драм, так он еще выступил за применение ареста на указанную сумму на счета и имущество редакции. <Этот случай, особенно в контексте наложения ареста, стал беспрецедентным, поскольку он противоречит всем международным нормам>, - подчеркнул глава Комитета в защиту слова.