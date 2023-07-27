Четверг, 27 Июля 2023 16:34

АрмИнфо.Общественные организации насильственно перемещенных жителей Республики Арцах выступили с заявлением, в котором раскритиковали итоги трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России в Москве.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы, общественные организации, представляющие интересы десятков тысяч насильстввенно перемещенных и ставших беженцами жителей Шушинского, Мартунинского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского, Карвачарского и Кашатагского районов Республики Арцах (Нагорный Карабах), выражаем свое недоумение и возмущение по поводу заявлений, сделанных министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана.

Глава МИД РФ поставил знак равенства между спасшимися от геноцида жителями армянонаселенных районов Азербайджана и азербайджанцами, покинувшими территорию Армении в результате сегрегации народов.

Еще раз напоминаем руководству Российской Федерации, что азербайджанцы, покинувшие Армению, имели возможность обменять свои дома, перевезти с собой движимое и недвижимое имущество, получили компенсацию от правительства Республики Армения", - говорится в заявлении.

В этом ключе напоминается, что в отличие от азербайджанцев, армянские беженцы чудом спаслись от геноцида, а все, кто не успел или не пожелал покинуть свои родные места, были зверски убиты в своих домах или на приусадебных участках.

"Подчеркиваем, что наше право на возвращение зафиксировано в пункте 7 трехстороннего Соглашения от 9 ноября 2020 года, подписанного премьер-министром Армении, президентом РФ и президентом Азербайджана, в котором говорится: "Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Исходя из вышеизложенного, мы призываем международное сообщество, ООН создать надлежащий формат для обсуждения условий нашего возвращения с привлечением представителей Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Наше возвращение должны обеспечить миротворческие силы ООН, иначе у нас не может быть гарантий безопасности.

Мы также убеждены, что на нынешнем этапе конфликта нет альтернативы прямым переговорам между официальными лицами Республики Арцах и Азербайджана при посредничестве международных гарантов. Мы призываем Российскую Федерацию в своей официальной позиции исходить из этой отправной точки. Мы призываем премьер- министра Республики Армения поднять наш вопрос во всех международных инстанциях. Мы призываем все международное сообщество поддержать защиту наших законных прав",

- говорится в заявлении.

Его в частности, подписали: ОО "Возвращение в Дизак", ОО "Во имя Гадрута", ОО "Возвращение в Карвачар", ОО "Деоккупация Шуши", ОО "Возвращение в Кашатаг" и ОО "Гармония" женщин Шуши.

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.