Четверг, 27 Июля 2023 12:31

АрмИнфо. В историко-культурном музее -заповеднике "Звартноц" 12 августа пройдёт V фестиваль "ТАРАЗфест".

Фестиваль направлен на популяризацию армянской культуры, в частности национального костюма (тараза), как среди армянской общественности, так и для международных посетителей.

В рамках первой части мероприятия состоится выставка-ярмарка армянских мастеров- ремесленников.

Уже стало доброй традицией участие в фестивале культурных центров национальных меньшинств, проживающих в Армении.

На территории будут расположены павильоны, в которых можно принять участие в мастер-классах, приобрести еду и напитки.

Вторая часть мероприятия ознаменуется показом национальных костюмов. Идейным создателем "ТАРАЗфеста" выступает ОО "Культурный центр Терьян".

Мероприятие проводится при поддержке Госкомитета по туризму РА в партнёрстве со Службой по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповединков Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Вход на территорию музея- заповедника " Звартноц" платный.