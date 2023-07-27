Четверг, 27 Июля 2023 12:27

АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении погиб при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает прecс-служба МО РА, инцидент произошел 28 июля в районе в районе 16:30. "Пока еще при невыясненных обстоятельствах получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий N-ой воинской части МО РА Григорян Мурад Сережевич.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую горечь утраты и выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего солдата", - говорится в заявлении МО РА.