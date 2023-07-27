Четверг, 27 Июля 2023 12:26

АрмИнфо. Европейский союз глубоко обеспокоен серьезной гуманитарной ситуацией, затрагивающей местное население в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Движение по Кашатагскому (Лачинскому) коридору затруднено уже более семи месяцев, несмотря на постановления Международного Суда вновь открыть его. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

При этом он констатировал, что медикаментов и товаров первой необходимости не хватает либо они уже закончились, что имеет тяжелые последствия для местного населения.

Боррель подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также поставлять товары через город Агдам (Акна). Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Кашатагского коридора. ЕС также отмечает, что деятельность МККК в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи. ЕС подчеркивает, что гуманитарный доступ не должен политизироваться никакими субъектами", - отметил Боррель.

Он также напомнил, что Европейский союз и, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель активно участвовали в поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также в продвижении диалога между Баку и Степанакертом. "Это также требует подлинной приверженности всех сторон результатам переговоров и будущему, основанному на общих интересах и взаимном доверии", - резюмировал он.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА. До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха.