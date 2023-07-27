Четверг, 27 Июля 2023 12:25

АрмИнфо.Никакой договоренности об использовании коридора Агдам-Степанакерт для доставки гуманитарного груза в Нагорный Карабах в Брюсселе не было. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян, опровергнув, тем самым, утверждения помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Накануне Гаджиев заявил, что <согласно брюссельской договоренности, дорога Агдам- Ханкенди [Степанакерт - ред.] полностью готова к доставке всех видов товаров>. <Но не допускать использования этой дороги, использовать местных жителей в качестве заложников, организовывать имитационную доставку товаров - это не что иное, как манипуляция и шантаж>, - заявил азербайджанский чиновник, потребовав от Еревана положить конец территориальным претензиям к Азербайджану и обеспечить разоружение всех незаконных сил>. <Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам- Ханкенди [Степанакерт - ред.] и реинтеграции армянских жителей Карабаха в состав Азербайджана. Другого пути нет. Игра окончена>, - отметил Гаджиев.

В этой связи, Марукян заметил, что утверждения Гаджиева следует

рассматривать как нарратив азербайджанской стороны. Об использовании

исключительно Лачинского коридора в качестве направления поставок

гуманитарного груза в своем заявлении отметил и председатель

Европейского Совета Шарль Мишель. В то же время, отмечал Мишель, Азербайджан заявил о своей готовности предоставить коридор и через Агдам. <Полагаю, что разницу в понятиях, связанных с коридором, более чем очевидна. Представление этого заявления в качестве достигнутой в Брюсселе договоренности между лидерами Армении и Азербайджана является тотальной ложью>, - отметил посол по особым поручениям, добавив, что нынешние власти соседнего государства предпринимают попытки ввести в заблуждение международную общественность.

Марукян подчеркнул, что в настоящее время в Горисе скопилось порядка 500 тонн гуманитарного груза, доставленные ранее и которые также пока не достигли адресата. <Власти Азербайджана говорят о политике

провокаций и манипуляций с армянской стороны. Значит, отключение газа, электроэнергии, голод для них это не политика манипуляций. В конце концов, Ереван принял на себя обязательство по поддержанию связи с Нагорным Карабахом через Лачинский коридор, и, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является одной из сторон этого заявления>, - сказал Марукян.

Коснулась темы и пресс-секретарь премьер- министра РА Назели Багдасарян, которая отметила, что ей нечего добавить к заявлениям премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанным на пресс- конференции. <Премьер-министр отметил, вокруг чего велись переговоры в Брюсселе, ссылаясь в этом контексте на трехстороннее заявление от 9 ноября. К этому нечего добавить>, - заявила Багдасарян.

Напомним, что Никол Пашинян на пресс- конференции, касаясь заявления председателя Европейского Совета Шарля Мишеля о возможности перевозки гуманитарных грузов через Агдам сказал: <Я не обсуждал такой вопрос, потому что у меня нет ни необходимости, ни мандата обсуждать такой вопрос. А на обсуждение вопроса Лачинского коридора есть, потому что он есть в соглашении от 9 ноября, одним из подписантов которого я являюсь>, - отметил глава армянского правительства.

Отметим, что колонна с 380 тоннами гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания и медикаментами, в настоящее время находится на

въезде в Лачинский коридор, перекрытый Азербайджаном. Армянская сторона ждет ответа от российских миротворцев для продолжения движения. За развитием ситуации в районе села Корнидзор наблюдают представители гражданской миссии Европейского Союза.