Четверг, 27 Июля 2023 12:23

АрмИнфо. <Мы неуклонно приближаемся к цели первой фазы инициативы <Айакве> и уже начинаем думать о том, как превратить ценный мандат, данный нашими согражданами, в реальные законодательные изменения, укрепляющие основы нашего государства>, - написал

на своей странице в Facebook координатор инициативы,

общественно-политический деятель Аветик Чалабян.



Он отметил, что с этой целью начинается серия встреч в Ереване и в регионах.

Особое внимание уделяется тем общинам, которые оказали наибольшую поддержку

инициативе. <Наш первый региональный сбор будет в Гюмри, где самая большая

после Еревана армия сторонников <Айакве>. С этой целью 28 июля в 18:30

приглашаем в социально- образовательный центр Ширакской епархии по адресу

Варпетац, 176, где пройдут обсуждения. На встрече мы ответим на многие

вопросы и наметим дорожную карту наших дальнейших шагов. До встречи в

Гюмри>, - написал Чалабян.



Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия РА 20 июня

одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч

подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300

000 подписей, если она будет отклонена НС. Для сбора подписей определен

60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку

инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой

изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за

отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.