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 Четверг, 27 Июля 2023 12:22
Марианна Мкртчян

Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023" в Беларуси

Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023" в Беларуси

АрмИнфо. Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023", которые пройдут на территории Белоруссии 1-6 сентября.

Как сообщили СМИ в пресс-службе МВД Армении, причина в загруженности сотрудников спасательной службы.

С 1 по 6 сентября 2023 года запланировано пять учений с участием воинских контингентов стран-участников ОДКБ.

Как рассказал глава белорусского МЧС Вадим Синявский, темой учений

должна стать ликвидация последствий аварии на ядерном объекте.

Напомним, что ранее  Армения посчитала нецелесообразным проводить на

территории республики учения миротворческих контингентов ОДКБ

"Нерушимое братство-2023". Их согласился принять Кыргызстан.  

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