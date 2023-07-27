АрмИнфо. Заместитель директораавторитетного французского журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон раскритиковал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации вокруг Арцаха.
"Вот вице-президент Комиссии Евросоюза только что открыл один глаз на
ситуацию вокруг Арцаха и говорит, что ЕС обеспокоен ситуацией... которая
продолжается уже 7 месяцев. Но, ни осуждения, ни ультиматума. Алиев может
спать спокойно. А армяне продолжают страдать", - отметил французский
журналист.
В свою очередь юрист - офис-менеджер компании Martin Sonneborn Дастин
Хоффман в своем микроблоге в Твиттре поделился циничным заявлением помощника
президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики
администрации президента АР Хикмет Гаджиев о том, что вопрос Арцаха решен, и
арцахские армяне смогут получить товары первой необходимости через Агдам
(Акну), вопрос Кашатагского (Лачинского) коридора закрыт и в частности,
написал:
"Азербайджан продолжает игнорировать вердикты Международного суда ООН о
прекращении блокады Лачинского коридора, морит голодом 120 000 человек, а
руководство ЕС поддерживает его программу геноцида".
Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за
осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в
погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о
демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор,
учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.
26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего
вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд
через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители
мониторинговой миссии ЕС в РА.
На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с
заявлением, в котором подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в
ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по
Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.
"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также
поставлять товары через город Агдам (Акна). Это не следует рассматривать как
альтернативу открытию Кашатагского коридора. ЕС также отмечает, что
деятельность МККК в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному
возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи.
ЕС подчеркивает, что гуманитарный доступ не должен политизироваться никакими
субъектами", - отметил Боррель.
До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не
дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В
Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги
Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе
дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В
пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же
заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в
коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет
дорогу.