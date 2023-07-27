Четверг, 27 Июля 2023 12:21

АрмИнфо. Заместитель директораавторитетного французского журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон раскритиковал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации вокруг Арцаха.



"Вот вице-президент Комиссии Евросоюза только что открыл один глаз на

ситуацию вокруг Арцаха и говорит, что ЕС обеспокоен ситуацией... которая

продолжается уже 7 месяцев. Но, ни осуждения, ни ультиматума. Алиев может

спать спокойно. А армяне продолжают страдать", - отметил французский

журналист.



В свою очередь юрист - офис-менеджер компании Martin Sonneborn Дастин

Хоффман в своем микроблоге в Твиттре поделился циничным заявлением помощника

президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики

администрации президента АР Хикмет Гаджиев о том, что вопрос Арцаха решен, и

арцахские армяне смогут получить товары первой необходимости через Агдам

(Акну), вопрос Кашатагского (Лачинского) коридора закрыт и в частности,

написал:



"Азербайджан продолжает игнорировать вердикты Международного суда ООН о

прекращении блокады Лачинского коридора, морит голодом 120 000 человек, а

руководство ЕС поддерживает его программу геноцида".



Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за

осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в

погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о

демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор,

учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.



26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего

вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд

через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители

мониторинговой миссии ЕС в РА.



На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с

заявлением, в котором подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в

ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по

Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.



"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также

поставлять товары через город Агдам (Акна). Это не следует рассматривать как

альтернативу открытию Кашатагского коридора. ЕС также отмечает, что

деятельность МККК в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному

возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи.

ЕС подчеркивает, что гуманитарный доступ не должен политизироваться никакими

субъектами", - отметил Боррель.



До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не

дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В

Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги

Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе

дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В

пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же

заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в

коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет

дорогу.