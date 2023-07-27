Четверг, 27 Июля 2023 12:18

АрмИнфо. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя в Нагорный Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июля на заседании кабмина.



Ранее сообщалось, что рабочая группа по управлению гуманитарным кризисом в

Нагорном Карабахе под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна

провела 25 июля заседание, приняв решение об оказании срочной гуманитарной

помощи населению Нагорного Карабаха.



Направляющиеся в Нагорный Карабах грузовики с гуманитарной помощью (361

тонна на 19 грузовых автомобилях) со вчерашнего дня в приграничной зоне близ

Корнидзора ждут ответа от российских миротворцев.



<Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и

доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе

из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан

препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и

пнеприемлемо>, - сказал премьер.



Пашинян напомнил, что Азербайджан обвинял Армению в том, что она использует

Лачинский коридор в военных целях, из-за чего, якобы был перекрыт коридор.

<Утверждение, конечно, нелепое, но оно использовалось как повод для

незаконной блокады Лачинского коридора>,



- указал он.



В связи с этим Пашинян перечислил список продуктов, направляемых в НК: мука

(100 т.), макароны (80 т.), сахарный песок (60т.), растительное масло

(40т.), сухое молоко (40т.), соль (20т.), детское питание (12т.) и

медикаменты (9т.). Он напомнил, что перед отправкой в Ереване

аккредитованные в РА послы ознакомились с содержанием груза.



<Тогда почему Азербайджан не пропускает грузы в Нагорный Карабах? Не

означает ли это, что реальной целью Баку является обречь армян Нагорного

Карабаха на голодную смерть и геноцид>, - вопрошает армянский премьер.



Вне зависимости от озвученных оценок, по словам Пашиннан, Ереван ждет

позитивной реакции со стороны РМК и официального Баку для проезда

гуманитарного груза в Нагорный Карабах. <В противном случае, это будет

свидетельствовать о подтверждении опасений о геноцидальных намерениях Баку.

А допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет

позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия>, - заявил Пашинн.