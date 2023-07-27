АрмИнфо. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя в Нагорный Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июля на заседании кабмина.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по управлению гуманитарным кризисом в
Нагорном Карабахе под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна
провела 25 июля заседание, приняв решение об оказании срочной гуманитарной
помощи населению Нагорного Карабаха.
Направляющиеся в Нагорный Карабах грузовики с гуманитарной помощью (361
тонна на 19 грузовых автомобилях) со вчерашнего дня в приграничной зоне близ
Корнидзора ждут ответа от российских миротворцев.
<Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и
доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе
из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан
препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и
пнеприемлемо>, - сказал премьер.
Пашинян напомнил, что Азербайджан обвинял Армению в том, что она использует
Лачинский коридор в военных целях, из-за чего, якобы был перекрыт коридор.
<Утверждение, конечно, нелепое, но оно использовалось как повод для
незаконной блокады Лачинского коридора>,
- указал он.
В связи с этим Пашинян перечислил список продуктов, направляемых в НК: мука
(100 т.), макароны (80 т.), сахарный песок (60т.), растительное масло
(40т.), сухое молоко (40т.), соль (20т.), детское питание (12т.) и
медикаменты (9т.). Он напомнил, что перед отправкой в Ереване
аккредитованные в РА послы ознакомились с содержанием груза.
<Тогда почему Азербайджан не пропускает грузы в Нагорный Карабах? Не
означает ли это, что реальной целью Баку является обречь армян Нагорного
Карабаха на голодную смерть и геноцид>, - вопрошает армянский премьер.
Вне зависимости от озвученных оценок, по словам Пашиннан, Ереван ждет
позитивной реакции со стороны РМК и официального Баку для проезда
гуманитарного груза в Нагорный Карабах. <В противном случае, это будет
свидетельствовать о подтверждении опасений о геноцидальных намерениях Баку.
А допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет
позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия>, - заявил Пашинн.