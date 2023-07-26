Среда, 26 Июля 2023 21:06

АрмИнфо.На 227-ой день блокады 1700 граждан Арцаха лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву республики медучреждениях, что на 30 случаев больше, чем за предыдущие 5 дней. Об этом говорится в бюллетене правительства Республики Арцах.

До сегодняшнего дня при посредничестве Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 644 пациентов

для получения соответствующего лечения, в сопровождении российских миротворцев 70 больных из-за дополнительных препятствий со стороны Азербайджана в отношении деятельности МККК транспортировка больных уже 10 дней как была приостановлена. С 25 июня вновь возобновилась деятельность МККК по Лачинскому коридору. В общей сложности около 3900 человек, включая 550 детей, не смогли вернуться в свои дома из-за блокады, только часть из них вернулась домой при поддержке Красного Креста и российских миротворцев? По трассе Степанакерт-Горис через Лачинский коридор не проехал беспрепятственно ни один гражданин, а случаи двустороннего движения людей уменьшились примерно в 214 раз, и только при посредничестве МККК. Ни одно транспортное средство граждан Арцаха не проехало по перекрытой дороге, а движение автомобилей было почти в 71 раз меньше, чем должно было быть без блокады. Это свидетельствует о том, что за последние 5 дней зафиксировано всего 80 въездов и выездов. МККК и российскими миротворцами было ввезено примерно в 16 раз меньше товаров первой необходимости, чем должно было быть без блокады.

В ходе блокады Азербайджан в общей сложности 160 дней подряд полностью или частично прерывал подачу газа из Армении в Арцах, а

электроснабжение полностью нарушено уже 198 дней подряд. Это привело к ежедневным веерным и дополнительным аварийным отключениям и приостановлению или сокращению деятельности многочисленных учреждений. С момента блокады 1450 хозяйствующих субъектов (33,9% от общего числа) приостановили свою деятельность из-за невозможности работать в условиях блокады, а 2827 хозяйствующих субъектов действуют частично, с незначительной долей производственных мощностей или при государственной поддержке. По предварительным оценкам, 14600 человек (включая случаи временного трудоустройства, поддерживаемые государством) потеряли свою реальную работу и доход из-за блокады и разрушения жизненно важной инфраструктуры, что составляет более 80 процентов работников частного сектора. Этот показатель, особенно в последнее время, ускоренно растет. Прекратились строительные работы 32,6 км дороги, десятки километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3717 квартир, более 40 социальных и производственных инфраструктур. В ходе блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб в размере около 429 млн долларов, что привело к необеспечению прогнозируемого годового показателя ВВП в размере 48% (903 млн долларов).

Отметим, что в настоящее время из Армении в Арцах в срочном порядке направляется гуманитарная помощь в объеме 400 тонн продовольствия и медикаментов. Груз доставляет транспортная компания <Спайка>, которая, по имеющейся информации, уже находится у моста Хакари, где установлен азербайджанский КПП. В Корнидзоре за процессом доставки груза наблюдают представители миссии Европейского Союза.