Среда, 26 Июля 2023 19:14

АрмИнфо. 26 июля было созвано заседание комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Нагорного Карабаха под председательством заместителя председателя комиссии Эдуарда Агабекяна.

Среди обсуждаемых законопроектов были и поправки в законе <О регламенте Национального Собрания>, которые представил первый заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Предлагаемые изменения в законе <Регламент НС> обусловлены введением более гибких механизмов избрания председателя НС в сложившейся ситуации. Согласно действующему положению, кандидатуры на пост председателя НС выдвигаются в десятидневный срок после освобождения должности председателя НС. Теперь предлагается установить двухдневный срок. В случае, если должность спикера Национального Собрания остается вакантной, вопрос о его избрании рассматривается по истечении срока выдвижения кандидатов на предстоящей очередной сессии Национального Собрания. Созыв предстоящей очередной сессии НС в существующих условиях может затянуться, поэтому предлагается обсудить вопрос на предстоящей сессии.

Отметим, что сегодня появились сообщения об отставке спикера НС Карабаха Артура Товмасяна. Армянские СМИ сообщают, что причиной отставки стали проблемы со здоровьем.

Напомним, что 27 июля, НС Арцаха проведет внеочередное заседание, в повестку которого в числе прочих вопросов включены и поправки в

законе <О регламенте Национального Собрания>.