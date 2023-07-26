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|Родные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром РА
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|Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
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|Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
|Пашинян: если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
|Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
|Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
|Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Армении
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АрмИнфо. 26 июля было созвано заседание комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Нагорного Карабаха под председательством заместителя председателя комиссии Эдуарда Агабекяна.
Среди обсуждаемых законопроектов были и поправки в законе <О регламенте Национального Собрания>, которые представил первый заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.
Предлагаемые изменения в законе <Регламент НС> обусловлены введением более гибких механизмов избрания председателя НС в сложившейся ситуации. Согласно действующему положению, кандидатуры на пост председателя НС выдвигаются в десятидневный срок после освобождения должности председателя НС. Теперь предлагается установить двухдневный срок. В случае, если должность спикера Национального Собрания остается вакантной, вопрос о его избрании рассматривается по истечении срока выдвижения кандидатов на предстоящей очередной сессии Национального Собрания. Созыв предстоящей очередной сессии НС в существующих условиях может затянуться, поэтому предлагается обсудить вопрос на предстоящей сессии.
Отметим, что сегодня появились сообщения об отставке спикера НС Карабаха Артура Товмасяна. Армянские СМИ сообщают, что причиной отставки стали проблемы со здоровьем.
Напомним, что 27 июля, НС Арцаха проведет внеочередное заседание, в повестку которого в числе прочих вопросов включены и поправки в
законе <О регламенте Национального Собрания>.
|В ходе блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб в размере около 429 млн долларов
|Парламент Арцаха обсудит поправки в законе <О регламенте НС> на фоне слухов об отставке спикера НС Нагорного Карабаха
|Экс-министр обороны РА примет участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств войны в Арцахе
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Азербайджан призвал Индию прекратить поставки вооружения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+/B», повысив прогноз рейтинга до «Позитивного»
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|Тойво Клаар: МККК проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местах
|Араик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте
|Я не могу отказать вам в праве на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в Москве
|Захарова: Вовлечение НАТО в дела Южного Кавказа принесут дестабилизацию и надолго отодвинут мир
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|Политолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказу
|Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу Баграмяна
|Эксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в Арцахе
|В МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целей
|В приграничном Коти впервые открылся парк для детей
|Freedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
|Член инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве
|Родные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром РА
|Гегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха
|Армения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного Карабаха
|В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
|Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
|Сергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непросто
|<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины
|Зограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе
|Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?
|В судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - Пашинян
|Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
|Пашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана
|МККК просит Ереван и Баку достичь "гуманитарного консенсуса", чтобы облегчить страдания людей в Арцахе
|До каких пор мы будем жить в жанре "письма русскому царю"? - Пашинян
|Эксперт: Личное решение Пашиняна "признать Карабах частью Азербайджана" дало Баку основание для начала этнической чистки Арцаха
|Переговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьер
|Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
|Пашинян: если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
|Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
|Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
|Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Армении
|За столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
|Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
|Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики - Пашинян
|Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
|Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
|Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
|В начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine Fest
|Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
|"Армянская община Грузии" раскритиковала гендиректора гостелеканала Грузии за участие в постановочном форуме в оккупированном Шуши
|Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правом
|Эбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона
|Сообщение для средств массовой информации
|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
|Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
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