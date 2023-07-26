Среда, 26 Июля 2023 18:17

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян примет участие в работе комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе. Антикоррупционный суд Армении удовлетворил соответствующее ходатайство экс-министра.

"Антикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна удовлетворил ходатайство бывшего министра обороны Давида Тонояна о допущении его к участию в заседании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года.

Для участия в работе комиссии суд разрешил выезд Давида Тонояна без наручников до контрольно-пропускного пункта НС на 2 дня - с 9:30 утра до окончания работы комиссии, а затем с проходного пункта контрольно-пропускного НС - в СИЗО "Ереван-Центр" МВД РА в сопровождении 1 представителя администрации изолятора.

Участие Давида Тонояна в работе комиссии запланировано на 1 и 2 августа текущего года.

Ранее, после публичного выступления премьер-министра РА Никола Пашиняна в комиссии Давид Тоноян заявил, что предстанет перед комиссией и публично даст объяснения. В случае необходимости он готов поделиться чувствительной и секретной информацией, а также ответить на вопросы в закрытом режиме. Просьба Давида Тонояна о проведении заседания комиссии с его участием в открытой и публичной форме обусловлена необходимостью предоставить общественности правдивую информацию об уже ставших известными обстоятельствах, а также исключить возможность искажения фактов.

Давид Тоноян, который более 1,5 лет находится под стражей, обвиняется в хищении свыше 4,5 млн долларов. Остальные пять фигурантов дела, среди которых бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян и поставщик оружия Давид Галстян, находятся на свободе.