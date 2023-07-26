Среда, 26 Июля 2023 17:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 32, 34 на улице Андраника;

11:00-15:00 жилой дом 5 и частный дом на улице Мичурина;

11:00-17:00 частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, частный дом 16 на улице Врацакан, жилые дома 15-21 на улице Мамиконянца, жилые дома 3-9, 7-10 на улице Шахсуваряна, жилые дома 22А, 24, 40 на пр. Баграмяна, жилой дом 90/3 на улице Сармена, жилые дома 10/1, 10/10 на улице Заробяна, жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, частные дома 1-13 на улице В. Давтяна, частные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, частные дома 1-13 на 35-ой улице Арабкира, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира;

в Армавирской области:

10:00-16:00 села Аревашат и Мусалер;

11։00-14։00 села Аревадашт, Артамет и Талворик;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди;

10։30-13։30 частично село Джрашен;

в Котайкской области:

10։00-13։30 село Меградзор; ООО “Ай Воски Аршавахумб”, детский лагерь “Арагац”, Ч/П “Сево Торосян”;

11:00-16:00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини Артадракан База”, “Агроспасаркум”, ООО “Ди-ВиЭйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00–16:30 населенные пункты Геговит, Неркин Геташен, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Мартуни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 61, 63, 65, 69, 69А на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилой дом 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна, 54 на пр. Маштоца, 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-омтупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 15-56/6, 32/11, 30/4 и частные дома 8/19-32/12, 40/4-58/17 на улице Улнеци, жилые дома 6-6/8 на улице Д. Анахта; подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

11:30-13:15 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:30-13:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

11:00-14:00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, мэрия, “Айпост”, компания “Араратбанк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы “Грохнери Тун” (‘Дом Писателей”), “Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-17:00 село Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09։30–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16:30 МГЭС “Варденик”, населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-10:30 и 16:00-16:30 улица Абовяна; частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Гаргар.