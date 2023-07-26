Среда, 26 Июля 2023 17:06

АрмИнфо.Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило присвоенный ЗАО «Ардшинбанк» долгосрочный и краткосрочный рейтинг B+/B и повысила прогноз, изменив его со «Стабильного» на «Позитивный». Таким образом, рейтинг, присвоенный Банку равен уровню суверенного рейтинга Республики Армения.

В оценке данной компанией S&P Global Ratings особо подчеркивается, что значительная прибыль, полученная Банком за последние 2 года, и сложившаяся экономическая ситуация способствовали увеличению резерва Банка на возможные потери и росту капитала. При этом также отмечается, что улучшилась система рисков Ардшинбанка и снизился уровень риска за счет внедрения Банком скоринговых и внутренних рейтинговых систем.

Подтверждение присвоенного Ардшинбанку рейтинга и «Позитивный» прогноз отражают мнение компании S&P Global Ratings о том, что Ардшинбанк продолжит улучшать систему рисков, обеспечивая адекватные показатели капитализации в ближайшие месяцы.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, которая уже имеет рейтинги, присвоенные одновременно тремя ведущими мировыми рейтинговыми агентствами (Standard & Poor's, Moody's и Fitch).