Среда, 26 Июля 2023 17:02

АрмИнфо. Группа дружбы Швеция-Армения шведского риксдага выступила с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы, нижеподписавшиеся члены Группы дружбы Швеция-Армения шведского риксдага, глубоко обеспокоены ситуацией в Арцахе (Нагорном Карабахе). 12 декабря 2022 года группа спонсируемых государством спецслужб Азербайджана, представившихся якобы "экологическими активистами", заблокировала Кашатагский (Лачинский) коридор (единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и внешним миром).

В результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора примерно 120 000 жителей Арцаха оказались в осаде. Кроме того, около 30 тысяч граждан Республики Арцах лишены возможности вернуться на родину, тысячи из них разлучены со своими семьями", - говорится в заявлении.

Вместе с тем напоминается, что с 9 января 2023 года Азербайджан нарушил подачу электроэнергии по единственной высоковольтной линии между Арменией и Арцахом, что вызвало значительные энергетические и гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе.

"23 апреля Азербайджан установил незаконный контрольно-пропускной пункт в коридоре. Ранее, мы уже выступали с заявлением, в котором осудили блокаду единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром и подтвердили, что через коридор должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров", - отметили законодатели.

В заявлении также обращается внимание на тот факт, что с 15 июня Азербайджан ввел полную блокаду Кашатагского коридора, запретив перевозку любых лиц или товаров (включая продукты питания, лекарства, предметы гигиены и топливо) в обоих направлениях даже Международному Комитету Красного Креста и российским миротворцам.

"Приостановка всех гуманитарных поставок с 15 июня в сочетании с использованием ограниченных внутренних запасов привела к ухудшению гуманитарной ситуации, когда продовольствие, лекарства, топливо и гуманитарные товары скоро будут полностью исчерпаны, в результате чего 120 000 коренное население останутся в изоляции и на грани выживания.

Полная блокада Республики Арцах и ее изоляция от внешнего мира, преследуемые с промежуточной целью насильственного подчинения народа Арцаха, углубляют гуманитарный кризис и готовят почву для превращения непрекращающихся преступлений Азербайджана против человечности в преступления против человечности.

Мы призываем мировое сообщество оказать жесткое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил нарушать положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, решения Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 года, постановлений Международного суда юстиции 22 февраля и 6 июля 2023 г., призывы Верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Human Rights Watch, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, а также других международных организаций и многочисленных государств.

Мы также призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - говорится в заявлении шведскийх законодателей.